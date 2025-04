Stellantis alle strette lancia maxi sconti: negli States si può comprare un’auto come da dipendente

Per chi sogna di comprare una Jeep, una Ram o una Dodge senza svenarsi, Stellantis ha deciso di offrire a tutti gli acquirenti gli stessi sconti riservati ai dipendenti. In un momento complicato come questo per l’andamento del mercato nordamericano, la casa madre di Chrysler ha appena confermato che il suo programma di prezzi agevolati è stato esteso a una fetta più ampia di clienti.

In pratica, chi vuole acquistare un modello 2024 potrà scegliere tra il prezzo super scontato per i dipendenti, che abbatte il listino di migliaia di dollari, oppure optare per gli incentivi al dettaglio attualmente in vigore. Una guerra di sconti per conquistare i clienti, non c’è che dire.

Non è un caso che Stellantis abbia deciso di muoversi in questa direzione. Il mercato auto è più competitivo che mai, e dopo che Ford ha apportato una mossa simile, il gruppo automobilistico non poteva stare a guardare. Un portavoce dell’azienda ha dichiarato che l’iniziativa fa parte di una strategia aggressiva per il mese di aprile, con l’obiettivo di attirare più clienti offrendo loro la famosa “libertà di scelta americana” tra prezzi ribassati e cashback.

Mentre Stellantis gioca la carta degli sconti, il panorama industriale non è tutto rose e fiori. Le tasse del 25% sulle importazioni di auto imposte dall’amministrazione Trump, insieme a un ulteriore dazio del 10% su tutte le importazioni, hanno messo in difficoltà l’intero settore. A questo punto, quindi, alcuni produttori cercano di riorganizzarsi.

General Motors ha annunciato nuove assunzioni negli stabilimenti statunitensi, mentre Stellantis ha deciso di licenziare temporaneamente 900 operai in cinque impianti. Jeep sta addirittura sospendendo la produzione in alcuni stabilimenti in Canada e Messico, causando tagli anche negli States. Nel frattempo, Nissan ha chiuso i nuovi ordini per due SUV Infiniti fabbricati in Messico, segno che i dazi stanno davvero colpendo duro.

Quali modelli sono coperti dagli sconti Stellantis? L’offerta è valida su una selezione di modelli 2024, tra cui le Jeep, Ram e Dodge. La promozione è valida solo fino al 30 aprile, quindi se vuoi approfittarne, meglio non perdere tempo. Nel frattempo, il Wall Street Journal aveva già spoilerato la notizia, ma ora è ufficiale e la guerra ai prezzi entra ancora più nel vivo.