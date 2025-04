Stellantis ha già venduto lo stabilimento di Luton: sarà riqualificato in un parco industriale

Nei giorni scorsi vi abbiamo dato la notizia della chiusura dopo 120 anni dello stabilimento Stellantis di Luton con la produzione dei veicoli che è stata trasferita presso lo stabilimento di Ellesmere Port sempre in Gran Bretagna. Oggi abbiamo saputo che il gruppo automobilistico ha già venduto il suo stabilimento che è stato ceduto alla società immobiliare Goodman, che riqualificherà il sito trasformandolo in un parco industriale. L’azienda ha dichiarato che investirà 400 milioni di sterline per la trasformazione del sito del Bedfordshire e che ciò potrebbe creare circa 1700 posti di lavoro.

Già venduto lo stabilimento Stellantis di Luton: ecco in cosa verrà trasformato

La notizia arriva a pochi giorni dalla fine della produzione presso lo storico stabilimento di Luton, dove l’ultimo veicolo, un furgone Vauxhall Vivaro, ha lasciato la catena di montaggio, segnando la conclusione di 120 anni di attività. La decisione di chiudere la fabbrica di veicoli commerciali, un punto di riferimento per l’industria automobilistica, è stata comunicata dal gruppo Stellantis, proprietario di Vauxhall, nel novembre del 2024. A partire da ora, tutta la produzione di furgoni destinati al mercato del Regno Unito sarà trasferita nella sede di Ellesmere Port, nel Cheshire.

La decisione è stata presa dall’ex presidente di Stellantis, Carlos Tavares, pochi mesi dopo aver sollevato la possibilità di chiusura come parte di una disputa con il governo britannico riguardo le normative sui veicoli a zero emissioni (ZEV). Tavares aveva dichiarato che l’introduzione di obblighi ZEV stava mettendo a rischio il modello di business dell’azienda, poiché, sebbene venisse imposto un aumento della produzione di veicoli elettrici, non venivano concessi incentivi agli acquirenti e il mercato mostrava un calo di interesse per le auto elettriche.

Tutti i macchinari di Luton saranno trasferiti a Ellesmere Port, dove saranno spesi più di 50 milioni di sterline per ammodernarli e far fronte al carico di lavoro aggiuntivo. La decisione di chiudere Luton ha messo a rischio 1100 posti di lavoro e solo poche centinaia di ruoli sono stati sicuramente trasferiti a Ellesmere Port, ha affermato Stellantis. È stata avviata una consultazione per i lavoratori interessati, con coloro che non sono stati in grado di trasferirsi a cui è stata offerta una riqualificazione o potenzialmente lavori presso aziende vicine. Dopo l’annuncio di novembre, i dirigenti sindacali hanno chiesto a Stellantis di tornare indietro sulla sua decisione, presa solo pochi giorni prima delle sconcertanti dimissioni di Tavares.