Stellantis chiude il primo trimestre del 2025 come leader assoluto del mercato auto in Portogallo

Stellantis ha nuovamente dominato le vendite nel mercato dei veicoli nuovi in Portogallo a marzo. Lo ha fatto sia in termini assoluti che nei singoli aspetti dei veicoli passeggeri (VP) e dei veicoli commerciali leggeri (LCV), senza dimenticare il predominio nel mercato BEV-LCV dei veicoli commerciali 100% elettrici.

I marchi Stellantis hanno raggiunto un volume di vendite di 7.746 unità nel mese, per una quota di mercato del 27,4%

Secondo i dati ACAP ora pubblicati, nel terzo mese del 2025 il Gruppo ha venduto complessivamente 7.446 veicoli, un volume che rappresenta una quota del 27,4%, ovvero più di un quarto del mercato totale. Riflette anche una crescita dell’8% rispetto a marzo 2024, 2 punti percentuale in più rispetto all’evoluzione del mercato portoghese.

Il marchio Peugeot si è confermato ancora una volta al primo posto nelle vendite, sia nel mercato Totale (Veicoli passeggeri + Veicoli commerciali leggeri) sia in ciascuno di questi. In particolare, Stellantis ha venduto 6.208 Veicoli Passeggeri nel mese in analisi, un volume che le ha garantito una quota del 25,3% e una crescita del 12% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente , 4 pp in più rispetto a quanto realizzato dal mercato.

Molto significativa è la dominanza del mercato dei veicoli commerciali leggeri, con una quota del 47,6% , corrispondente ai 1.238 furgoni immatricolati a marzo. Ciò è dovuto all’innegabile successo delle proposte di Peugeot (1° sul mercato), Opel (3°), Fiat (5°) e Citroën (6°), in particolare dei furgoni che escono dal Centro di Produzione Stellantis di Mangualde. In questo segmento di veicoli professionali, vale la pena sottolineare il successo delle proposte 100% elettriche del Gruppo . A marzo, Stellantis Pro One ha venduto 115 furgoni elettrici , che rappresentano una quota del 41% del mercato LCV-BEV .

Leader indiscusso su tutti e tre i fronti del mercato, nel primo trimestre dell’anno Stellantis ha già venduto 18.235 veicoli, raggiungendo una quota del 27,6%. Ciò significa che più di un veicolo nuovo su quattro venduto in Portogallo, durante questo periodo, proviene da uno dei marchi del gruppo Stellantis : Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, FIAT, Jeep, Leapmotor, Maserati, Opel e Peugeot. Nel mercato VP il Gruppo ha venduto 13.936 vetture, per una quota del 23,8% , dato che, nel mercato LCV, è salito ad un significativo 56,2% , relativo ai 4.299 furgoni immatricolati. Vale la pena sottolineare la possibilità che i Clienti hanno di acquistare Van e le loro versioni Passenger, sia con motore termico che 100% elettrico, prodotti in Portogallo, grazie al Centro di Produzione Stellantis di Mangualde.

Allo stesso modo, Stellantis mantiene la sua posizione di leadership trimestrale nel mercato portoghese BEV (veicoli elettrici a batteria), su tutti i fronti. Nel complesso, nel 1° trimestre sono stati venduti 2.926 veicoli 100% elettrici, raggiungendo una quota del 22,6%, con una crescita delle vendite molto significativa del 57%, rispetto allo stesso trimestre del 2024, praticamente raddoppiando l’evoluzione del mercato (nell’ordine del 30%). Di questo volume, 2.537 sono VP-BEV, per una quota del 20,8%, e 389 VCL-BEV, che rappresentano più della metà di questa parte del mercato nazionale (quota del 50,1%).

In questa sede, sottolineiamo anche l’importanza dei modelli “Made in Portugal”, che rappresentano la maggior parte del volume di immatricolazioni effettuate dai concessionari dei marchi del Gruppo, che sta accelerando i propri sforzi per offrire una mobilità pulita, sicura e accessibile a tutti. Sempre nel settore elettrico, vale la pena sottolineare le vendite della Citroën Ami, leader indiscussa del mercato dei quadricicli. A marzo sono state immatricolate 32 unità (una quota del 30,1%), che hanno contribuito a un nuovo totale di 155 unità vendute nel periodo gennaio-marzo 2025, pari a una quota del 44,8%.