Stellantis e il Competence Industry Manufacturing 4.0: collaborazione per la stampa 3D nel settore auto

Stellantis e il Competence Industry Manufacturing 4.0 (CIM4.0) hanno annunciato una nuova collaborazione strategica per accelerare l’evoluzione dell’Additive Manufacturing nel settore automobilistico. A partire da oggi, le competenze avanzate e le tecnologie innovative di CIM4.0 si uniranno a quelle di Stellantis per rafforzare ulteriormente le capacità di stampa 3D nel polo di Ingegneria di Mirafiori.

Questa alleanza permetterà di rendere i processi produttivi più efficienti, riducendo i tempi di sviluppo e ottimizzando l’utilizzo dei materiali, con un impatto positivo sia sull’innovazione che sulla sostenibilità. Le stampanti 3D già operative nell’area, sotto la guida di Nunzio Di Bartolo (Head of Proto & Pilot Operations), verranno affiancate da quelle fornite da CIM4.0, potenziando così l’infrastruttura tecnologica a disposizione e ampliando le possibilità di ricerca e sperimentazione.

Il centro Additive Manufacturing di Torino è oggi un punto di riferimento globale per Stellantis, specializzato nella produzione rapida di componenti plastici e metallici, attrezzature e parti per serie limitate. Questo centro supporta lo sviluppo dei nuovi modelli con soluzioni avanzate e altamente efficienti, consolidando la posizione di Torino come un hub di innovazione tecnologica.

Daniele Valerio Esposito, Head of Technical Center South Europe, ha dichiarato che “l’Additive Manufacturing è una leva strategica per accelerare l’innovazione nel settore automotive. Grazie a questa collaborazione, saremo in grado di sviluppare componenti avanzati più rapidamente, riducendo sprechi e ottimizzando l’uso dei materiali. Questo si traduce in veicoli più sostenibili, leggeri e tecnologicamente avanzati per i nostri clienti”.

CIM4.0, guidato da Enrico Pisino, è uno degli otto centri di competenza nazionali promossi dal MISE (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy), ed è un polo di eccellenza nella trasformazione tecnologica delle imprese. L’integrazione delle competenze di CIM4.0 con Stellantis rafforza ulteriormente il ruolo di Torino come centro nevralgico dell’innovazione nel settore automotive, con un focus sulle tecnologie avanzate che plasmeranno il futuro della mobilità.