Stellantis: vendite in calo del 12% negli USA nel primo trimestre 2025

Stellantis ha registrato negli USA vendite totali di 293.225 veicoli nel primo trimestre del 2025. Nel complesso, le vendite totali negli Stati Uniti nel primo trimestre del 2025 sono diminuite del 12%. Le vendite al dettaglio per l’azienda, rimaste invariate anno su anno, hanno visto una crescita attraverso i marchi Jeep e Ram.

“Abbiamo assistito a una crescita mensile consecutiva della quota di mercato da gennaio, oltre allo slancio della crescita al dettaglio, con il giusto mix di prezzi e azioni di incentivazione messe in atto alla fine dell’anno scorso, portando entrambi i marchi Jeep e Ram a registrare i loro migliori mesi al dettaglio dell’anno questo marzo”, ha affermato Jeff Kommor, responsabile delle vendite negli Stati Uniti di Stellantis. “Inoltre, le vendite al dettaglio anno su anno della nostra azienda sono aumentate del 13,8% quando si escludevano i modelli fuori produzione e prevediamo di vedere questo divario corretto man mano che le nostre nuove offerte di modelli continuano a riempire i nostri crescenti portafogli di marchi negli Stati Uniti”.

Per quanto riguarda i singoli brand di Stellantis, segnaliamo che le vendite al dettaglio negli Stati Uniti del marchio Jeep nel primo trimestre sono aumentate del 2% anno su anno. Le vendite totali della Jeep Compass negli Stati Uniti sono aumentate del 15% su base annua nel primo trimestre rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Jeep Grand Cherokee – l’UV full-size più venduto, leader nella fedeltà del segmento – Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti nel primo trimestre sono aumentate del 14% anno su anno. La Jeep Grand Cherokee 4xe ha rappresentato il 23% delle vendite totali di Grand Cherokee nel primo trimestre del 2025. Jeep Wrangler 4xe ha rappresentato il 26% delle vendite totali di Wrangler nel primo trimestre del 2025.

Nel mese di marzo 2025, il marchio Jeep ha registrato un significativo incremento delle vendite negli Stati Uniti, con una crescita complessiva del 36% rispetto a febbraio. Questo risultato è stato trainato soprattutto dall’enorme successo della gamma elettrificata 4xe, che ha visto un aumento delle vendite del 150% su base mensile.

Tra i modelli più performanti, Jeep Wrangler ha registrato un aumento del 69%, con la versione plug-in hybrid Wrangler 4xe che ha addirittura segnato un impressionante +229% rispetto al mese precedente. Anche la Grand Cherokee ha mostrato un andamento positivo, con un incremento del 31%, mentre la sua variante elettrificata, la Grand Cherokee 4xe, ha visto le vendite crescere del 42%. Il trend positivo ha interessato anche altri modelli della gamma Jeep: il Gladiator ha registrato un aumento dell’8%, il Compass ha segnato un incremento del 24% e il Wagoneer ha chiuso il mese con un +44% rispetto a febbraio.

Un altro traguardo importante è stato raggiunto dal primo veicolo elettrico a batteria (BEV) globale del marchio, la Jeep Wagoneer S, che ha fatto il suo debutto nelle concessionarie statunitensi. Nel solo mese di marzo, sono state vendute 2.595 unità, con un aumento del 21% rispetto al mese precedente, segnando un promettente inizio per questo nuovo modello 100% elettrico.

Sempre per Stellantis, il marchio Ram ha visto le vendite al dettaglio negli Stati Uniti nel primo trimestre aumentare del 16% anno su anno, registrando le migliori vendite al dettaglio Ram negli Stati Uniti nel primo trimestre in tre anni (primo trimestre 2022). Il marchio Ram mostra uno slancio mensile delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti nel primo trimestre 2025 con incrementi anno su anno consecutivi da gennaio a marzo.

Il primo trimestre del 2025 si è chiuso con risultati molto positivi per il marchio Ram, che ha registrato un significativo incremento delle vendite in diverse categorie di veicoli. Il popolare Ram 1500 ha visto le vendite al dettaglio aumentare del 14% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, consolidando il suo successo nel mercato dei pick-up full-size. Ancora più marcata la crescita del Ram Heavy Duty (2500/3500), le cui vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono aumentate del 18% anno su anno, segnando il miglior primo trimestre per questa gamma dal 2022. Un risultato straordinario è stato raggiunto anche dal Ram ProMaster, con un incremento del 148% rispetto all’anno precedente, facendo registrare il miglior primo trimestre per le vendite totali negli ultimi due anni.

L’inizio del 2025 ha inoltre segnato il debutto sul mercato del nuovo Ram Heavy Duty 2025 (nelle versioni 2500 e 3500) e del Chassis Cab (3500, 4500 e 5500), che sono ora disponibili nei concessionari. Inoltre, è stata aperta la fase di pre-ordine per il nuovissimo Ram ProMaster EV 2025, il primo furgone completamente elettrico del marchio, che i clienti possono già configurare e valutare sul sito ufficiale prima di recarsi dai rivenditori per finalizzare l’acquisto.

Nel segmento dei minivan, il marchio Chrysler ha registrato una crescita dell’1% nelle vendite totali negli Stati Uniti nel primo trimestre del 2025 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La Chrysler Pacifica 2025 ha trainato questa crescita con un incremento dell’11% anno su anno, mentre le vendite combinate di minivan Chrysler, tra cui Pacifica e Voyager, continuano a crescere trimestre dopo trimestre dal terzo trimestre del 2024.

Un risultato particolarmente significativo è stato raggiunto dalla Chrysler Pacifica Hybrid, le cui vendite sono aumentate del 98% rispetto al trimestre precedente. Questo modello ha rappresentato il 12,8% delle vendite totali della Pacifica nel primo trimestre del 2025, confermandosi una scelta sempre più apprezzata tra i clienti.

Nel segmento delle muscle car elettriche, la Dodge Charger Daytona ha iniziato la sua avventura commerciale con risultati molto promettenti. Nel primo trimestre, la Dodge Charger Daytona completamente elettrica ha rappresentato il 65% delle vendite totali della gamma Charger, segnando un forte impatto nel mercato delle performance car a zero emissioni. La crescita di Dodge è stata supportata anche dal SUV Durango, che ha visto un aumento delle vendite al dettaglio del 64% anno su anno, e dalla Dodge Hornet R/T elettrificata, che ha rappresentato il 56% delle vendite totali della gamma Hornet negli Stati Uniti nel primo trimestre.

Un risultato eccezionale è stato raggiunto dal marchio FIAT negli Stati Uniti, con un aumento delle vendite del 239% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, trainato dal forte successo della Fiat 500e, il modello completamente elettrico che sta conquistando il pubblico americano.

Per arricchire ulteriormente l’offerta, FIAT ha già lanciato diverse edizioni speciali della 500e, tra cui la Fiat 500e (RED), Inspired by Beauty, Inspired by Music, e la recente Giorgio Armani Collector’s Edition. Inoltre, al prossimo Salone dell’Auto di New York, il marchio presenterà un nuovo allestimento per la 500e, ampliando ulteriormente le possibilità di personalizzazione per i clienti.

Infine, sempre a proposito di Stellantis nel primo trimestre del 2025, le vendite di Alfa Romeo Tonale hanno registrato un incremento del 12% rispetto al trimestre precedente. Questo risultato è stato sostenuto sia dalla versione ibrida plug-in sia dal nuovo propulsore turbo a benzina da 2,0 litri dell’anno modello 2025, dimostrando il crescente interesse per questo SUV sportivo e tecnologicamente avanzato. Con questi risultati, FCA continua a consolidare la sua presenza sul mercato nordamericano, puntando su innovazione, elettrificazione e modelli sempre più apprezzati dai consumatori.