Dodge: primo posto nello studio 2025 Mexico Sales Satisfaction Index di JD Power 

Il marchio Dodge, che come sappiamo fa parte del gruppo Stellantis, si è classificato al primo posto tra i marchi di volume nello studio Mexico Sales Satisfaction Index del 2025 condotto da JD Power Mexico. “Questo riconoscimento per il marchio Dodge è un’ulteriore prova della soddisfazione dei nostri clienti, grazie alla nostra convincente offerta di prodotti e all’eccellente servizio. Oggi, abbiamo una gamma completamente rinnovata e stiamo partecipando a segmenti strategici e altamente rilevanti per il settore. Pertanto, quest’anno continueremo a introdurre nuovi prodotti che attraggono i consumatori del marchio americano”, ha affermato nelle scorse ore Rafael Paz, Direttore del marchio americano di Stellantis in Messico.

Dodge consolida la sua posizione di marchio numero uno tra i marchi di volume nello studio di JD Power

Secondo JD Power Mexico, lo studio Mexico Sales Satisfaction Index fornisce sia ai produttori sia ai consumatori di quel paese una misura oggettiva dei livelli di soddisfazione degli acquirenti di veicoli nuovi, sottolineando l’esperienza di acquisto online, nonché la soddisfazione del cliente nei confronti del concessionario, attraverso sei misure: Personale del rivenditore, Processo di consegna, Facilità, Processo di negoziazione, Lavoro di ufficio e Sito web del marchio.

Questo ampio studio è stato condotto tra settembre 2024 e febbraio 2025, prendendo in considerazione le opinioni degli acquirenti di veicoli nuovi in Messico. Lo studio ha analizzato i modelli dal 2023 al 2025, esaminando i dati dopo 1-12 mesi di proprietà. È importante notare che Dodge ha una significativa presenza nel mercato automobilistico messicano, offrendo una gamma di tre modelli: Journey, Attitude e Durango.