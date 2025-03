Stellantis: le auto con motore 1.2 PureTech si deprezzano più velocemente

I proprietari di auto Stellantis con motore 1.2 Puretech devono fare i conti con vari problemi di natura tecnica come vi abbiamo ampiamente riportato nel corso dei mesi. Tuttavia i problemi relativi ad una cinghia di distribuzione difettosa influiscono non solo sulla soddisfazione del proprietario, ma anche sul suo portafoglio, soprattutto in caso di rivendita. I dati del mercato secondario francese non lasciano dubbi: le auto con questi motori si deprezzano più velocemente rispetto alla concorrenza.

Secondo i dati del portale francese Leboncoin, la popolare Citroën C3 con motore PureTech ha perso fino al 13,4 per cento del suo valore nel 2024. Per fare un paragone, il deprezzamento medio delle auto a benzina è stato solo del 5,89 per cento. Si tratta di più del doppio della norma di mercato. Le auto con motori PureTech sono in media dal 6 all’11% più economiche rispetto ai modelli con motori a benzina della concorrenza. Inoltre, il tempo medio di vendita si è allungato di 17-25 giorni, il che significa che queste auto trovano nuovi proprietari molto più lentamente.

Nonostante le difficoltà per gli attuali proprietari di auto con motore PureTech, questa situazione potrebbe trasformarsi in una vera opportunità per i potenziali acquirenti. Infatti, coloro che sono consapevoli dei possibili costi aggiuntivi per la manutenzione potrebbero acquistare queste auto a un prezzo significativamente inferiore rispetto a modelli simili di altre marche. Tuttavia, è essenziale esaminare con attenzione la cronologia degli interventi di manutenzione, le condizioni della cinghia di distribuzione e verificare il livello di consumo dell’olio.

Se necessario, sarà fondamentale sostituire tempestivamente questi componenti e pianificare cambi d’olio con una frequenza maggiore rispetto a quanto normalmente indicato, così come anticipare la sostituzione della cinghia di distribuzione prima dei tempi previsti dal produttore. Inoltre, potrebbe rivelarsi un’opportunità interessante l’acquisto di modelli PureTech che sono stati riparati da centri di assistenza autorizzati di Stellantis, i quali offrono una garanzia estesa sul lavoro eseguito, dando maggiore tranquillità e sicurezza all’acquirente.