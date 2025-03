Stellantis: rubati 15 veicoli da un deposito a Toledo

Un deposito Stellantis a Toledo in Ohio, è stato colpito da una gang organizzata che ha rubato 15 veicoli di valore in pochi minuti. L’operazione, che evidenzia una tendenza crescente di furti di auto pianificati nella regione, ha preso di mira principalmente SUV e pickup di fascia alta.

Stellantis: rubate 15 auto di valore da un suo deposito in Ohio

Il furto è avvenuto di prima mattina presso la struttura Stellantis in Stickney Avenue, dove i ladri si sono infiltrati nel parcheggio protetto. I filmati di sorveglianza indicano un’operazione ben pianificata, con i sospettati che hanno aggirato le misure di sicurezza e si sono allontanati rapidamente con i veicoli rubati. Tra i modelli mancanti ci sono Dodge Durango , Jeep Wagoneer e Ram 1500, spesso presi di mira dalle reti di furti d’auto. Le autorità sono state allertate subito dopo il sequestro dei veicoli, innescando un intenso lavoro da parte del Dipartimento di Polizia di Toledo (TPD) per rintracciare i sospettati.

L’allarme è scattato subito dopo il furto, mobilitando il dipartimento di polizia di Toledo in un’operazione su larga scala. Quando alcuni dei veicoli rubati sono stati avvistati diretti a nord sulla I-75, è iniziato un inseguimento drammatico che ha attraversato il confine con il Michigan, coinvolgendo anche gli sceriffi della contea di Monroe.

Uno degli inseguimenti più spettacolari ha coinvolto una Dodge Durango del 2025, che è stata avvistata mentre manovrava in modo spericolato in tutte le corsie in direzione nord. Il conducente ha tentato di eludere le forze dell’ordine spegnendo i fari, controllando i freni, inseguendo gli ufficiali e zigzagando nel traffico a velocità pericolose. Nonostante i numerosi tentativi di utilizzare i bastoni di arresto, il conducente ha continuato finché il veicolo non ha esaurito il carburante nei pressi dell’uscita di Nadeau Road.

Nonostante il recupero di due veicoli e l’arresto di diversi sospettati, 13 dei veicoli Stellantis rubati restano dispersi. Gli investigatori stanno lavorando per determinare dove si trovino, sospettando che le auto rimanenti possano essere state nascoste o spostate rapidamente per evitare di essere scoperte.

Gli ufficiali delle forze dell’ordine analizzano i filmati di sorveglianza e raccolgono indizi per rintracciare i veicoli scomparsi. Sospettano anche che la rapina possa essere collegata a una rete più ampia di operazioni di furto di auto che prendono di mira i modelli Stellantis ad alte prestazioni. Le autorità invitano chiunque abbia informazioni sui veicoli rubati o sui soggetti coinvolti nella rapina a contattare l’ufficio investigativo dello sceriffo della contea di Monroe.