Stellantis: maxi richiamo in Francia coinvolte anche Fiat 600 e Alfa Romeo Junior

Poco più di 13.000 Fiat 600e, Peugeot e-208 ed e-308, Citroën e-C4, DS 3, Opel Corsa, Astra e Mokka, Jeep Avenger e Alfa Romeo Junior sono state richiamate in Francia per un aggiornamento del software che controlla la frenata con recupero di energia. La causa di questo richiamo di Stellantis è la non conformità normativa. Su diversi modelli attuali di Peugeot, Citroën, DS, Opel, Jeep e Alfa Romeo, la frenata rigenerativa potrebbe non essere operativa durante i test sui banchi di prova per i telai 4×2, mentre risulta attiva sui banchi di prova per i telai 4×4.

In Francia Stellantis richiama 13.458 auto elettriche per un problema al software della frenata rigenerativa

Questo scenario potrebbe portare a un consumo energetico eccessivo, influenzando negativamente i risultati di alcuni test di conformità, come i test COP. Il richiamo interno di Stellantis include i seguenti codici: MVL (Peugeot), NQ8 (Citroën e DS), KQQ (Opel), 6965 (Fiat) e 6966 (Alfa Romeo). Questo problema potrebbe comportare implicazioni significative in termini di performance e affidabilità dei veicoli coinvolti.

Questa campagna di richiamo di Stellantis riguarda solo le seguenti versioni elettriche: 4.408 Fiat 600e,4.020 Jeep Avenger elettrica, 3.225 Peugeot e-208 e e-308, 781 Opel Astra, Corsa e Mokka elettriche, 626 DS 3 E-Tense, 397 Citroën e-C4 e e-C4 X, 1 Alfa Romeo Junior

Non sono stati resi noti dettagli sulle versioni e sulle gamme di produzione dei modelli richiamati da Stellantis. L’operazione correttiva consiste in un aggiornamento software della centralina elettrica del veicolo, o eVCU. È gratuito per i clienti. Per scoprire se la tua auto ha bisogno di essere portata in officina, puoi inserire il numero di serie nella pagina dedicata sul sito web del produttore. Vedremo dunque se arriveranno ulteriori dettagli a proposito di questo richiamo su base volontaria da parte del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA Groupe.