Nuova Alfa Romeo Montreal: il suo ritorno potrebbe essere davvero spettacolare

Nuova Alfa Romeo Montreal è uno di quei modelli di cui si parla spesso ma che in verità al momento difficilmente rientrerà nei piani del biscione che come sappiamo ha deciso di puntare soprattutto su crossover e SUV per aumentare le sue vendite e le sue quote di mercato divenendo un vero protagonista del mercato premium globale.

Nuova ipotesi di design per una nuova Alfa Romeo Montreal: stuzzica la fantasia di molti

Ovviamente non si può nemmeno escludere che il ritorno di una nuova Alfa Romeo Montreal possa avvenire grazie al programma Bottega in versione super car in edizione strettamente limitata con prezzi al di sopra del milione di euro come già avvenuto con la nuova Alfa Romeo 33 Stradale. Ricordiamo che l’originale e innovativa auto sportiva Montreal fu prodotta dall’azienda del Biscione tra il 1970 e il 1977 come una coupé 2+2 a due porte disegnata da Marcello Gandini e prodotta nell’atelier di Bertone.

Adesso è il designer automobilistico e creatore digitale Luca Serafini conosciuto anche con lo pseudonimo di Isdesign a voler far rivivere il mitico modello pubblicando sul web il render di una nuova Alfa Romeo Montreal che vi mostriamo in questo nostro articolo.

Come potete notare questa reinterpetrazione moderna della Montreal mantiene alcune delle caratteristiche più icononiche del modello come ad esempio le lamelle e le grigle dei fari ma reinterpretati in chiave più moderna e più in sitonia con l’attuale gamma del Biscione. Il risultato è quello che vedete in queste immagini. Ricordiamo inoltre che in origine, la Montreal era alimentata da un V8 da 2,6 litri collegato a un cambio manuale ZF a cinque marce, ma nel mondo della fantasia una nuova Alfa Romeo Montreal potrebbe essere dotata di un qualsiasi motore dai V12 ai propulsori ibridi o a quelli elettrici al 100 per cento. Vedremo se in futuro Alfa Romeo vorrà nuovamente far sognare i suoi fan.