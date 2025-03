Stellantis Pro One e Iveco collaborano per la fornitura di due furgoni elettrici a marchio Iveco

Stellantis Pro One, la business unit veicoli commerciali di Stellantis, e Iveco, il marchio di Iveco Group che progetta, produce e commercializza un’ampia gamma di veicoli commerciali leggeri e veicoli commerciali medi e pesanti, hanno annunciato oggi di aver firmato accordi per la consegna a Iveco di due veicoli commerciali leggeri (LCV) completamente elettrici per il mercato europeo. Questi modelli saranno basati sulle piattaforme completamente elettriche Stellantis Pro One per veicoli commerciali di medie e grandi dimensioni, con un peso lordo del veicolo (PTT) compreso tra 2,8 e 4,25 tonnellate.

Stellantis Pro One produrrà i veicoli commerciali nei suoi stabilimenti di Atessa (Italia), Gliwice (Polonia) e Hordain (Francia), prima di consegnarli al Gruppo Iveco. Il gruppo distribuirà poi i veicoli sul mercato europeo, Regno Unito compreso, attraverso le sue attuali reti di vendita e assistenza.

Con un PTT rispettivamente da 2,8 a 3,1 tonnellate e da 3,5 a 4,25 tonnellate, i due futuri furgoni Iveco completeranno la gamma di veicoli elettrici del marchio sul mercato europeo e la estenderanno a questo segmento più leggero, offrendo così ai clienti una scelta più ampia di prodotti adatti a tutte le applicazioni. Questi veicoli ampliano e rafforzano la gamma LCV di Iveco, che si aggiunge all’iconico eDaily, prodotto in Italia nello storico sito Iveco di Suzzara ed elettrificato nello stabilimento di Brescia.

Le due aziende prevedono di commercializzare questi nuovi modelli entro la metà del 2026, nell’ambito di una fornitura decennale. Questa importante collaborazione nel settore dei veicoli utilitari rientra in un processo di transizione verso una mobilità sostenibile a lungo termine. La competenza di Stellantis Pro One e il suo impegno nel ridurre significativamente le emissioni di anidride carbonica sono stati fattori chiave nella scelta del partner da parte di Iveco.

Luca Sra, Presidente della Truck Business Unit del Gruppo Iveco, ha affermato: “Siamo lieti di aggiungere due furgoni elettrici innovativi e versatili alla nostra gamma di veicoli commerciali leggeri, rafforzando la nostra competitività nel segmento dei veicoli utilitari. Scegliendo Stellantis Pro One come nostro partner, sfruttiamo la profonda competenza e la forte presenza in Italia e in Europa che storicamente accomunano le nostre due aziende. Sono convinto che questa proficua collaborazione sarà vantaggiosa per i nostri clienti europei, in particolare per il successo delle loro attività logistiche “dell’ultimo miglio”. »

“Siamo orgogliosi di collaborare con un’azienda italiana di fama mondiale come Iveco”, ha affermato Jean Philippe Imparato, Chief Operating Officer di Stellantis per la Grande Europa. “Questa collaborazione è il risultato della nostra posizione di leadership nel mercato europeo dei veicoli commerciali leggeri, guidata dalla nostra eccellenza operativa, dalla qualità dei nostri prodotti e dalla nostra capacità di sviluppare tecnologie di propulsione elettrica in grado di ridurre le emissioni inquinanti e proteggere l’ambiente. »