Nuova Fiat 682: ecco come potrebbe essere la rivale di Tesla Semi

Nuova Fiat 682 è un render realizzato da Vito Possidente che lo ha pubblicato su Behance e sul forum di Autopareri. Si tratta di una reinterpretazione in chiave moderna del mitico modello di Fiat che in questa veste tornerebbe sul mercato come rivale diretto del camion elettrico Tesla Semi. La 682 è un camion che è stato prodotto dal 1952 al 1988 per oltre 30 anni. Da allora non è stato più riproposto anche se sono in molti a domandarsi come mai Fiat non valuti il suo ritorno sul mercato.

Ecco come potrebbe apparire una nuova Fiat 682 in caso di ritorno sul mercato

Come ha scritto lo stesso Vito Possidente, ha scelto di creare quello che definisce il suo “omaggio a un’icona leggendaria del boom economico italiano, un veicolo che ha segnato un’epoca e che fin da bambino mi affascinava profondamente: il Fiat 682, un camion robusto e affidabile, prodotto ininterrottamente dal 1952 fino al 1988”, racconta con entusiasmo.

L’interpretazione del designer risulta particolarmente affascinante e innovativa, suggerendo un possibile ritorno del leggendario Fiat 682 in una veste moderna e tecnologicamente avanzata. Questo ipotetico nuovo modello potrebbe competere senza difficoltà con il Tesla Semi, la motrice elettrica sviluppata dalla celebre azienda di Elon Musk, capace di un’autonomia di circa 600 km con una singola ricarica.

Non è chiaro che tipo di motorizzazione è stata immaginata dal creatore di questo design per la nuova Fiat 682, ma è plausibile immaginare una propulsione completamente elettrica o persino a idrogeno. La sua ispirazione infatti potrebbe essere derivata da alcuni recenti veicoli industriali che sfruttano la tecnologia dell’H2 per ridurre le emissioni e migliorare la sostenibilità ambientale. Ovviamente è improbabile che la casa torinese punti su un modello di questo tipo ma comunque si tratta sicuramente di un’idea molto interessante che andava mostrata.