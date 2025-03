Fiat e Casas Bahia: partnership senza precedenti in Brasile 

In Brasile una partnership senza precedenti creata da Leo sostituisce l’icona mondiale dello shopping online con un pick-up FIAT, offrendo la spedizione gratuita durante la Consumer Week. Per la prima volta nella storia dell’e-commerce, il tradizionale carrello della spesa sarà sostituito da un pick-up della casa torinese. Ideata dall’agenzia Leo, questa iniziativa senza precedenti è il frutto della partnership tra il Gruppo Casas Bahia, attraverso il suo hub multimediale omnicanale per il retail, Casas Bahia Ads, e FIAT.

L’attivazione avverrà durante la Settimana del Consumo, quando per 24 ore saranno annunciate offerte sugli elettrodomestici sul sito e-commerce di Casas Bahia con spedizione gratuita. L’iniziativa unisce per il quarto anno consecutivo il marchio leader nelle vendite di automobili in Brasile con il marchio più riconosciuto nella commercializzazione di questo segmento di prodotti.

La campagna esplora i formati multimediali al dettaglio di Casas Bahia e trasforma una delle più grandi icone del commercio al dettaglio digitale in Brasile in un media per un marchio, rafforzando il concetto che “non tutto ciò che compri su un sito di e-commerce entra effettivamente nel carrello di un supermercato, ma entra in un pick-up Fiat”. Oltre al cambiamento visivo e alla pubblicità sui banner distribuiti sul sito web di Casas Bahia, l’azione sarà amplificata sui social network dei marchi e dagli influencer, tra cui CB, l’iconica mascotte del rivenditore, che assumerà il ruolo di “influencer” per la casa automobilistica.

“FIAT e Casas Bahia sono marchi presenti nella vita quotidiana dei brasiliani, con l’obiettivo di migliorare il loro modo di vivere, abitare e spostarsi. Questa partnership rafforza la leadership di FIAT nel segmento e la nostra costante ricerca di innovazione. “Trasformando un simbolo globale dell’e-commerce, stiamo evidenziando in modo creativo e dirompente le potenzialità del nostro prodotto”, afferma Alessandra Souza, Vicepresidente Marketing e Brand Communications di Stellantis per il Sud America.

Per Gustavo Pimenta, direttore commerciale e marketing esecutivo del Grupo Casas Bahia, la campagna riflette l’evoluzione del commercio al dettaglio digitale e rafforza l’espansione di Casas Bahia Ads e il suo posizionamento nell’offerta di soluzioni creative e omnicanale per i media al dettaglio per inserzionisti al dettaglio endemici e non endemici, come Fiat. “Siamo sempre innovativi per offrire esperienze uniche agli inserzionisti e ai nostri clienti. Questa partnership con la casa torinese ci consente di andare oltre le vendite, creando un’interazione straordinaria all’interno del percorso di acquisto online.”

Ligia Mendes, direttore creativo di Leo, sottolinea l’importanza dell’innovazione nella campagna: “Sostituendo l’icona universale del carrello della spesa con un pick-up FIAT, non solo mettiamo in risalto la versatilità del veicolo, ma creiamo anche un nuovo mezzo all’interno dell’ambiente digitale. Questa iniziativa esemplifica la nostra ricerca di soluzioni creative che collegano marchi e consumatori in modo pertinente e di impatto”.

L’azione mette in risalto l’audacia e la creatività di Leo nel promuovere l’unione di due leader nei loro segmenti. FIAT, leader nelle vendite di automobili in Brasile per quattro anni consecutivi, e Casas Bahia, una delle più grandi catene di vendita al dettaglio del Paese, con oltre 1.000 negozi e una presenza in 21 stati e nel Distretto Federale, offrono insieme un’esperienza senza precedenti per i consumatori. Più di una pietra miliare nel settore dell’e-commerce, la campagna rafforza l’impegno di Leo nello sviluppo di azioni che uniscono creatività e innovazione per far parte della vita quotidiana e delle conversazioni delle persone.