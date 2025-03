Stellantis ha venduto 35.000 veicoli in Marocco lo scorso anno

Secondo il media marocchino Hespress, il Marocco ha rafforzato il proprio ruolo strategico per Stellantis nel 2024, diventando uno dei tre principali mercati del gruppo nella regione Africa-Medio Oriente. Con 35.000 veicoli venduti nel paese, Stellantis ha consolidato la propria presenza, sebbene abbia registrato un lieve calo della quota di mercato, passando dal 20,7% del 2023 al 19,9% nel 2024. Questo dato si inserisce in un contesto più ampio di contrazione delle vendite nella regione, che ha registrato una diminuzione complessiva del 12,4%.

Per rafforzare la propria posizione, Stellantis ha completato l’acquisizione di Sopriam e si prepara a rilevare l’80% di Axa Crédit, espandendo così la sua rete di distribuzione e i servizi finanziari. Il gruppo, che comprende quindici marchi automobilistici, ha annunciato a luglio l’intenzione di riprendere direttamente il controllo delle operazioni di importazione e distribuzione in Marocco. Questo piano sta procedendo con l’integrazione di Sopriam, filiale del gruppo Al Mada, il cui riacquisto sarà completato nei primi mesi del 2025.

Per sostenere il proprio sviluppo, Stellantis ha deciso di assumere il controllo totale delle proprie attività di importazione e distribuzione. Ha così formalizzato l’acquisizione di Sopriam, filiale del gruppo Al Mada. Questa operazione consente al gruppo automobilistico di integrare le attività di importazione e distribuzione dei marchi Peugeot, Citroën e DS Automobiles, consolidando così la propria presenza in Marocco. Sopriam dispone attualmente di una rete di 17 filiali e 10 concessionari distribuiti su tutto il territorio del Marocco.

È importante sottolineare che lo stabilimento di Kenitra, situato in Marocco, riveste un ruolo chiave nella strategia di espansione di Stellantis nella regione Africa-Medio Oriente. Questo impianto rappresenta un pilastro fondamentale per il gruppo e punta a incrementare progressivamente la propria capacità produttiva fino a raggiungere l’ambizioso obiettivo di un milione di veicoli all’anno entro il 2030. Inoltre, Stellantis mira a garantire un’autonomia produttiva regionale superiore al 70%, riducendo così la dipendenza dalle importazioni e rafforzando la filiera industriale locale.

Nel mese di luglio 2024, il gruppo automobilistico ha annunciato due importanti nomine dirigenziali per consolidare la sua presenza in Marocco. Samir Cherfan, attuale direttore operativo per la regione Medio Oriente e Africa, è stato designato presidente del consiglio di amministrazione di Sopriam, mentre Yves Peyrot des Gachons ha assunto la direzione generale dell’azienda. Questa acquisizione si inserisce nel quadro della strategia Dare Forward 2030, con cui Stellantis punta a superare il 22% di quota di mercato entro la fine del decennio.

“Con questa acquisizione, Stellantis rafforza il suo impegno nel promuovere lo sviluppo dell’industria automobilistica in Marocco. Oggi il nostro stabilimento di Kenitra è tra i migliori siti industriali di Stellantis e contribuisce pienamente alle nostre ambizioni regionali. “Puntiamo a una capacità produttiva annuale di un milione di veicoli entro il 2030, con un’integrazione locale superiore al 90 % ” , ha affermato Samir Cherfan.