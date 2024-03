Stellantis: al via i lavori di ampliamento dello stabilimento di Kenitra dove sarà prodotta la nuova Fiat Multipla

Stellantis ha annunciato l’avvio dei lavori per l’ampliamento del suo sito produttivo di Kenitra in Marocco. Questa fabbrica ospita attualmente la produzione di Citroen Ami, Fiat Topolino e Opel Rocks. In futuro sempre in questo stabilimento avverrà anche la produzione della nuova Fiat Multipla o di come si chiamerà il futuro crossover di segmento C lungo 4,4 metri che Fiat ha intenzione di lanciare sul mercato entro la fine del 2025.

Stellantis avvia i lavori di ampliamento dello stabilimento di Kenitra in Marocco

Gli escavatori sono già al lavoro nella fabbrica di Stellantis situata a circa 60 km dalla città di Rabat. I quotidiani locali parlano dei lavori che sono iniziati da alcuni giorni e che dovrebbero consentire al sito produttivo di poter espandere ulteriormente la sua produzione. La fabbrica è stata inaugurata dal gruppo automobilistico di Carlos Tavares nel corso del 2019. L’investimento per questo ulteriore ampliamento della fabbrica in Marocco ammonta a circa 300 milioni di euro. Questo ampliamento dovrebbe consentire al gruppo automobilistico di poter raddoppiare la produzione di auto portandola a 450 mila unità all’anno.

Tra l’altro dal Marocco arriva la notizia che anche i fornitori di componenti per le auto di Stellantis come Forvia (ex Faurecia) o Plastic Omnium sono a caccia di terreni vicini alla fabbrica per poter avviare le loro produzione in loco. Stellantis non ha mai fatto mistero di puntare su questo stabilimento per crescere nel mercato nord africano considerato molto importante per la sua ulteriore crescita nel settore auto. Attualmente la fabbrica produce poco più di 200 mila auto all’anno. Per la sua costruzione sono stati investiti circa 600 milioni di euro. La sua posizione è strategica in quanto essa rappresenta un vero crocevia tra Europa, Medio Oriente e Africa sub-sahariana. Vedremo dunque che novità arriveranno da Kenitra per il gruppo automobilistico nel corso delle prossime settimane.