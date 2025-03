Stellantis pronta a trarre vantaggio dalle regole UE meno restrittive sulla CO2

La recente proposta avanzata dalla Commissione Europea di rivedere e rendere meno stringenti i rigorosi obiettivi sulle emissioni rappresenta un potenziale punto di svolta per l’intero settore automobilistico, con un impatto particolarmente positivo per gruppi come Stellantis. Questa modifica normativa è stata concepita con l’obiettivo di offrire maggiore flessibilità alle case automobilistiche, permettendo loro di mantenere un livello di competitività elevato mentre proseguono nel complesso percorso della transizione ecologica.

L’allentamento delle restrizioni potrebbe tradursi in un incremento significativo dei profitti per Volkswagen e Stellantis

Secondo un’analisi condotta da Bloomberg Intelligence, l’allentamento delle restrizioni potrebbe tradursi in un incremento significativo dei profitti per i principali attori del mercato, tra cui Volkswagen e Stellantis, generando un vantaggio economico stimato intorno ai 3 miliardi di euro (equivalenti a circa 3,2 miliardi di dollari). Se approvata, questa nuova linea politica potrebbe contribuire a ridurre i costi legati all’adattamento alle normative ambientali, dando respiro all’industria e favorendo un’evoluzione più graduale e sostenibile.

Le regole più flessibili consentono ai produttori di superare i più rigidi obiettivi sulle emissioni del 2025 senza dover affrontare pesanti multe, offrendo una finestra di tre anni alle case automobilistiche per recuperare il ritardo sulla conformità. Questa mossa arriva dopo la crescente pressione del settore, con aziende come Volkswagen e Stellantis che stanno già riconsiderando le loro strategie sui veicoli elettrici (EV) a causa di una domanda più lenta del previsto.

Stellantis ha spostato l’attenzione sui modelli ibridi dopo essersi ritirata dai piani aggressivi per i veicoli elettrici. Dopo la partenza dell’ex CEO Carlos Tavares a dicembre, la società ha rapidamente adattato la sua gamma per bilanciare gli obiettivi di emissioni con la domanda del mercato. Un esempio notevole di questo cambiamento è la decisione di Maserati di accantonare i suoi piani per una supercar completamente elettrica, optando per soddisfare i clienti che preferiscono ancora motori a combustione ad alte prestazioni. Questo approccio pragmatico si allinea bene con la tempistica più flessibile delle emissioni dell’UE.

Con il periodo di grazia di tre anni previsto nella nuova proposta, Stellantis e altre case automobilistiche avranno l’opportunità di evitare sanzioni immediate, concedendosi il tempo necessario per adattarsi progressivamente alle normative sulle emissioni e lavorare in modo più efficace verso il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi climatici fissati a livello europeo.

Questa misura rappresenta un delicato equilibrio tra la necessità di sostenere l’industria automobilistica in un momento di grande trasformazione e l’impegno a rispettare le responsabilità ambientali. L’obiettivo principale è quello di garantire che la visione dell’Unione Europea per un futuro a zero emissioni rimanga saldamente al centro delle politiche industriali, senza però compromettere la stabilità economica delle case automobilistiche, che devono affrontare ingenti investimenti per la transizione verso una mobilità più sostenibile e tecnologicamente avanzata.

Mentre il Parlamento europeo e gli stati membri analizzano attentamente la proposta di modifica della politica sulle emissioni, l’intero settore automobilistico segue con grande interesse l’evolversi della situazione. Le decisioni che verranno prese in questa fase potrebbero avere un impatto significativo sulle strategie future delle case automobilistiche, influenzando sia la conformità normativa che le scelte di sviluppo dei nuovi modelli.

Se la proposta dovesse essere approvata, le regole meno rigide potrebbero portare a un cambiamento radicale nella pianificazione della produzione, consentendo alle aziende di rivedere i propri obiettivi di riduzione delle emissioni e di ottimizzare gli investimenti in tecnologie sostenibili. Questo nuovo scenario potrebbe ridefinire le priorità del settore, incidendo non solo sulle strategie a lungo termine, ma anche sulle tempistiche di introduzione di nuovi veicoli a basse o zero emissioni sul mercato.