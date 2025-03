S&P declassa Stellantis: ecco i motivi

L’agenzia di rating S&P Global ha rivisto al ribasso il giudizio sul merito creditizio di Stellantis, abbassandolo da “BBB+” a “BBB”. Il gruppo automobilistico, che come sappiamo tra le sue fila annovera moltissimi marchi storici come Fiat, Alfa Romeo e Peugeot, si trova ad affrontare un contesto economico molto complicato che ha portato S&P a esprimere preoccupazioni sulle prospettive future.

Stellantis: l’agenzia di rating S&P Global rivede al ribasso il giudizio sul merito creditizio

Secondo l’agenzia, la combinazione tra una riduzione dei prezzi e una crescente incertezza dei consumatori riguardo alla sostenibilità economica dell’acquisto di nuove vetture potrebbe limitare la crescita delle vendite e frenare l’espansione dei margini di profitto in mercati chiave. Tra le principali motivazioni del downgrade rientrano le politiche di ribasso dei prezzi applicate da Stellantis in Nord America e in Europa, iniziate alla fine dello scorso anno e proseguite nel 2024 nel tentativo di stimolare la domanda e attrarre un numero maggiore di clienti.

Stellantis sta affrontando anche la complicazione aggiuntiva rappresentata dall’imposizione di dazi sulle importazioni da parte degli Stati Uniti, una circostanza che ha avuto un impatto negativo significativo sulle sue operazioni e sulle sue performance complessive. Questa situazione economica incerta ha contribuito ad un rallentamento nelle sue vendite, soprattutto in un momento già delicato per il gruppo.

La decisione da parte di S&P di abbassare il rating creditizio dell’azienda è giunta a soli pochi giorni dalla presentazione delle previsioni per il 2025, durante la quale Stellantis ha messo in evidenza le principali difficoltà riscontrate nel corso dell’anno. In particolare, il gruppo ha sottolineato i risultati deludenti nei mercati statunitense ed europeo, che hanno inciso gravemente sul bilancio complessivo e sulle prospettive future. La combinazione di questi fattori ha generato un clima di incertezze che si riflette nelle decisioni delle agenzie di rating.

Il rating creditizio rappresenta una valutazione dell’affidabilità finanziaria di una società, misurando il rischio associato all’investimento nei suoi titoli di debito. Tale valutazione è fornita da agenzie specializzate, che considerano vari fattori economici, politici e sociali. Tra le principali agenzie che forniscono questi rating ci sono S&P, Fitch e Moody’s, che svolgono un ruolo cruciale nella valutazione del rischio per gli investitori.