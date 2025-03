Peugeot sta andando molto bene nel mercato auto del Regno Unito

Peugeot a febbraio ha aumentato la sua quota di mercato totale di auto e furgoni al 5,7% anno su anno, insieme alla quota di mercato totale di auto in aumento al 5,5% anno su anno. Il mese forte della casa francese ha contribuito a far rientrare il marchio tra i primi quattro per vendite complessive di veicoli nuovi nel Regno Unito anno su anno.

Il febbraio forte di Peugeot ha contribuito a far rientrare il marchio tra i primi quattro per vendite complessive in UK

A febbraio, la crescita nel mercato delle auto e dei furgoni è stata particolarmente forte per Peugeot, con un volume in aumento del 16% anno su anno a 5.236 unità vendute, contribuendo a un totale di 14.777 vendite da inizio anno. Le forti vendite di auto elettriche del leone hanno contribuito a questa continua crescita con un volume più che raddoppiato a 2.650 unità da inizio anno rispetto alle 1.161 dello stesso periodo dell’anno scorso. Anche la quota del marchio nel mercato delle auto elettriche è aumentata al 5,2% anno su anno, un aumento anno su anno di quasi due punti percentuali.

Nel mercato delle auto e dei furgoni elettrici, la quota di mercato di Peugeot ha raggiunto il 5,4% da inizio anno, in aumento rispetto al 3,7% di febbraio 2024. Da inizio mese, la quota di mercato è aumentata anche del 2,2% al 4,9%. La casa francese offre una versione completamente elettrica di ogni modello nella sua gamma di 12 veicoli e ha la più ampia gamma completamente elettrica di qualsiasi marchio europeo tradizionale.

Nicola Dobson, amministratore delegato di Peugeot UK, ha affermato: “Peugeot continua la sua traiettoria di crescita nel 2025, in particolare nella nostra gamma di autovetture elettriche, il cui volume è più che raddoppiato anno dopo anno. Offriamo la più ampia gamma di veicoli elettrici di qualsiasi marchio europeo mainstream e ci impegniamo a rimanere all’avanguardia dell’elettrificazione nel Regno Unito. Offriamo inoltre ai clienti che passano all’elettrico la tranquillità con la Peugeot Allure Care di 8 anni/100.000 miglia, la copertura più generosa di qualsiasi produttore europeo”.

Oltre a offrire la gamma di veicoli elettrici più ampia di qualsiasi altro marchio mainstream in Europa, Pla casa del leone fornisce anche la sua copertura completa Allure Care per tutta la sua gamma di auto elettriche. Allure Care copre il motore elettrico, il caricabatterie di bordo, la trasmissione e i principali componenti elettrici e meccanici fino a otto anni o 100.000 miglia, rendendo Peugeot il primo produttore europeo a offrire una copertura di tranquillità così generosa.