Stellantis apre officine di sostituzione airbag Takata nei suoi stabilimenti in Francia

Stellantis sta portando avanti una vasta campagna di richiamo per gli airbag difettosi prodotti da Takata, un’operazione che coinvolge numerosi veicoli in tutta Europa. Per rendere più efficiente il processo di sostituzione, l’azienda ha istituito centri specializzati all’interno di nove stabilimenti produttivi situati in Francia, offrendo un servizio rapido e organizzato.

La campagna Takata è considerata uno dei richiami più imponenti nella storia dell’industria automobilistica, poiché gli airbag difettosi possono gonfiarsi con eccessiva pressione e, in alcuni casi, disperdere frammenti metallici, mettendo seriamente a rischio l’incolumità di conducenti e passeggeri. Il problema non riguarda solo Stellantis, ma anche altri marchi come Volkswagen, Toyota, Skoda, Peugeot e Citroën. L’azienda sta contattando i proprietari dei veicoli coinvolti tramite comunicazioni ufficiali, ma è anche possibile verificare autonomamente se il proprio mezzo necessita dell’intervento accedendo al sito web dedicato o recandosi presso un centro di assistenza autorizzato.

L’operazione di richiamo ha un impatto davvero significativo. Per Citroën, ad esempio, il provvedimento coinvolge circa 800.000 veicoli, tra cui i modelli C3 e DS3 prodotti tra il 2009 e il 2019 e commercializzati in diversi paesi europei, inclusa la Polonia.

Per rendere più efficiente il processo di sostituzione degli airbag e, allo stesso tempo, alleggerire il carico di lavoro dei centri di assistenza autorizzati, il Gruppo Stellantis ha deciso di aprire strutture temporanee dedicate all’interno di nove stabilimenti francesi. Questa soluzione consente di accelerare gli interventi senza sovraccaricare le officine tradizionali.

I proprietari dei veicoli interessati possono prenotare un appuntamento presso uno degli stabilimenti di Rennes, Poissy, Sochaux, Mulhouse, Hordain, Trémery, Valenciennes, Douvrin e Charleville. Solo nell’impianto di Trémery, ad esempio, è previsto il cambio di oltre 2.300 airbag Takata, a dimostrazione dell’enorme portata dell’iniziativa.