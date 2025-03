Stellantis pubblica l’ordine del giorno per l’assemblea generale annuale degli azionisti del 2025

Stellantis ha annunciato oggi la pubblicazione dell’ordine del giorno e delle note esplicative per la sua assemblea generale annuale degli azionisti (AGM) del 2025, che si terrà il 15 aprile 2025 ad Amsterdam. Poiché i mandati di sette dei direttori non esecutivi della Società si concluderanno alla fine dell’assemblea generale annuale, il Consiglio di amministrazione di Stellantis ha deciso di proporre la rielezione di Fiona Cicconi, Nicolas Dufourcq, Ann Godbehere, Claudia Parzani e Benoît Ribadeau-Dumas. Inoltre, il Consiglio ha nominato Daniel Ramot e Alice Schroeder come nuovi direttori non esecutivi. Se eletti, tutti i direttori proposti ricopriranno un mandato di due anni.

Stellantis annuncia l’ordine del giorno dell’AGM 2025

Tra i nuovi direttori non esecutivo di Stellantis, Alice Davey Schroeder, ex Managing Director di Morgan Stanley e consulente senior di Wall Street, vanta una vasta esperienza in finanza, contabilità e governance aziendale. Attualmente è membro dei consigli di amministrazione di HSBC North America Holdings Inc., Dakota Gold Corporation e Carbon Streaming Corporation, ricoprendo ruoli chiave nei comitati di audit, remunerazione e governance. Certified Public Accountant, ha conseguito un MBA e un BBA presso l’Università del Texas ad Austin.

Daniel Ramot, imprenditore e scienziato israeliano-americano, è il co-fondatore e CEO di Via, un’azienda globale di tecnologia dei trasporti che opera in oltre 35 paesi. La sua precedente esperienza include il servizio nell’aeronautica militare israeliana e la direzione dello sviluppo di supercomputer presso DE Shaw Research. Ramot ha conseguito una laurea triennale in fisica e matematica presso la Hebrew University, una laurea magistrale in ingegneria elettrica presso la Tel Aviv University e un dottorato di ricerca in neuroscienze presso la Stanford University.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la profonda competenza di Schroeder nella supervisione finanziaria e nella leadership strategica, unita alla vasta esperienza di Ramot in tecnologia, ricerca e innovazione, fornirà spunti di grande valore e rafforzerà la leadership di Stellantis.

L’avviso ufficiale dell’assemblea generale annuale, insieme alle note esplicative e ai materiali correlati, tra cui le biografie dei candidati non esecutivi per la prima volta, e le istruzioni di voto, sono ora disponibili nella sezione Investitori del sito Web aziendale di Stellantis all’indirizzo www.stellantis.com . Gli azionisti possono anche richiedere una copia stampata di questi materiali, inclusi i bilanci finanziari verificati del gruppo automobilistico per l’anno conclusosi il 31 dicembre 2024, utilizzando le informazioni di contatto fornite di seguito.