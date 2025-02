Alfa Romeo, quanto è credibile questo “Progetto 951” per un futuro SUV del Biscione

Non è un segreto che Stellantis stia attraversando un periodo complesso, anche se per ragioni molto diverse rispetto alle disavventure di Nissan. Tra le realtà più discusse all’interno del colosso automobilistico, c’è Alfa Romeo, un marchio leggendario che fatica ancora a trovare un equilibrio stabile nel mercato globale.

Il brand del Biscione non ha mai smesso di lottare. Con una lineup rinnovata, dal nuovissimo CUV subcompatto Alfa Romeo Junior, al crossover Tonale, passando per le aggiornate Stelvio e Giulia e l’esclusivissima 33 Stradale, il marchio continua a cercare la sua strada nel panorama premium. Ma sarà sufficiente?

Il 2024 non è stato clemente con Alfa Romeo negli Stati Uniti, dove le vendite hanno subito un calo drastico. Per rispondere alla situazione, il brand ha deciso di introdurre una versione più accessibile del Tonale, priva di elettrificazione. Inoltre, ha rivisto la sua strategia: la prossima Giulia non sarà più una berlina tradizionale, segnando un cambiamento radicale nella filosofia del marchio.

Nel frattempo, i vertici di Alfa Romeo stanno lavorando dietro le quinte al futuro della Stelvio, il SUV che ha già lasciato il segno nel segmento premium. Un piccolo assaggio è stato rivelato nella retrospettiva di fine anno del marchio, dove è apparsa una misteriosa firma luminosa posteriore a scudetto. Un dettaglio che non è passato inosservato.

Molto prima del teaser ufficiale, il visionario Alessandro Masera ha già immaginato la nuova Stelvio attraverso un progetto di design digitale. Ora, l’artista designer torna con un aggiornamento sul suo “Progetto 951”, ipotizzando che la presentazione ufficiale avverrà il 24 giugno 2025. Non è una data scelta a caso: il 24 giugno 2025 segnerà il 115esimo anniversario di Alfa Romeo, un’occasione perfetta per presentare una rivoluzionaria Stelvio di nuova generazione.

Chi teme un futuro esclusivamente a batteria può stare tranquillo. La nuova Stelvio non rinuncerà alla potenza dei motori a combustione interna, affiancati da versioni plug-in hybrid. La stessa piattaforma sarà probabilmente utilizzata anche per la futura Giulia Veloce, attesa intorno al 2027.

La prossima Stelvio sarà un punto di svolta (obbligato) per Alfa Romeo. Un modello che dovrà unire performance, design e innovazione per riconquistare il cuore degli automobilisti.