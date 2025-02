Ram Ramcharger 2026: 1.110 km di autonomia e batteria da 92 kWh

Ram ha presentato il Ram Ramcharger 1500 circa 16 mesi fa e finalmente si sta avvicinando al lancio. Come parte di questo sforzo, l’azienda ha recentemente tenuto un briefing con i media e ha rivelato maggiori dettagli sul pick-up con autonomia estesa. Oggi, Ram ha diffuso ulteriori dettagli tecnici e nuove specifiche per il suo atteso modello, il cui debutto nei concessionari è previsto per la seconda metà di quest’anno come modello dell’anno 2026.

Stando a quanto dichiarato da Stellantis, il Ram Ramcharger sarà equipaggiato con una batteria da 92 kWh, che, in combinazione con il motore Pentastar V6 da 3,6 litri, garantirà un’autonomia complessiva stimata di ben 1.110 km. Sebbene il dato sull’autonomia fosse già stato anticipato in precedenza, ora abbiamo finalmente una visione più chiara del sistema che permetterà di raggiungere tale risultato.

Un aspetto particolarmente interessante svelato da Ram riguarda l’effettivo utilizzo della batteria: dei 92 kWh totali, solo 69,7 kWh saranno effettivamente sfruttabili. Questo dettaglio solleva alcune domande sulle strategie di gestione dell’energia adottate dal marchio, un tema che torneremo ad approfondire prossimamente.

L’autonomia stimata di 233 km, ottenuta con la batteria da 69,7 kWh effettivamente utilizzabili, si traduce in un’efficienza di circa 3,3 km per kWh, senza considerare eventuali perdite di energia durante la ricarica. Questo valore risulta leggermente inferiore rispetto a quello del Ford F-150 Lightning con autonomia standard, che con la sua batteria utilizzabile da 98 kWh è in grado di percorrere fino a 230 miglia, equivalenti a circa 2,3 miglia per kWh.

Secondo Stellantis, la scelta di limitare la capacità effettivamente sfruttabile della batteria è stata fatta per garantire un’esperienza di guida più stabile e prevedibile, specialmente durante le operazioni di traino. Sebbene un certo grado di elettrificazione rappresenti comunque un passo avanti, per gli appassionati di veicoli elettrici questi numeri potrebbero non risultare particolarmente impressionanti.

Tuttavia, i dirigenti di Stellantis sottolineano che il Ram Ramcharger non è stato concepito specificamente per attirare i clienti tipici di Tesla o per coloro che pongono la sostenibilità ambientale al primo posto nelle loro priorità. Sebbene alcuni veicoli elettrici a batteria (BEV) offrano un’efficienza superiore o un’autonomia più elevata, il punto di forza distintivo del Ramcharger è la sua straordinaria capacità di traino, un aspetto fondamentale per molti acquirenti di pick-up.

Nonostante sia elettrificato, il Ram Ramcharger promette di essere perfetto per il lavoro grazie alla sua robusta piattaforma STLA Frame. Essa consente al pickup di trainare fino a 6.350 kg e di avere una capacità di carico utile fino a 1.191 kg. I clienti disporrano inoltre di un pannello di alimentazione di bordo montato sul cassone, che può fornire fino a 7,2 kW di energia in cantiere.

Oltre ad alcuni aggiornamenti delle specifiche, Ram ha rilasciato un nuovo video che mostra le informazioni di ricarica sul quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e sul sistema di infotainment da 12 o 14,5 pollici. La casa automobilistica americana che fa parte di Stellantis ha anche rivelato alcune nuove immagini dei componenti del gruppo propulsore e immagini che mostrano la programmazione della ricarica, la cronologia di guida e una funzionalità veicolo-casa. Il Ram 1500 Ramcharger arriverà nella seconda metà dell’anno e dovrebbe essere seguito dal modello completamente elettrico 1500 REV nel 2026.