Valtteri Bottas con la sua Ferrari F8 Tributo sulle strade di Monte Carlo | Video

Valtteri Bottas è stato filmato con la sua Ferrari F8 Tributo a Monte Carlo, durante l’arrivo all’Hotel de Paris. Subito è stato accerchiato da giovani fans, per una foto ricordo. Il pilota finlandese ha una grande passione per le auto sportive. Nel suo garage ci sono degli autentici gioielli a quattro ruote, alcuni dei quali molto esclusivi. Limitandosi alle produzioni italiane, diciamo che lui è uno dei fortunati destinatari della nuova Alfa Romeo 33 Stradale, una limited edition moderna i cui tratti e la cui filosofia rendono omaggio all’omonima coupé degli anni sessanta.

Nel video, pubblicato su YouTube da Pistons Brothers, è invece al volante della già citata Ferrari F8 Tributo, presente da tempo nella sua raccolta. L’esemplare è in tinta Blu Corsa, orientata verso l’eleganza. Il pilota finlandese di Formula 1, che nel 2024 ha difeso i colori della Sauber in Formula 1, è da quest’anno driver di riserva della Mercedes. Questo non gli impedisce di andare in giro su un mezzo del “cavallino rampante“. Evidentemente il contratto col marchio della “stella”, che gli ha permesso di diventare vicecampione del mondo nel 2019 e 2020, non vieta la cosa. Buon per lui, che può godersi in tal modo, nella tela stradale, le emozioni delle supercar di Maranello.

Screen shot da video YT Pistons Brothers

Ricordiamo che la Ferrari F8 Tributo, nata per prendere il posto della 488 GTB (rispetto alla quale è meno bella nello specchio di coda), gode come l’altra della spinta di un motore V8 biturbo, disposto in posizione posteriore-centrale. Questa unità propulsiva, da 3.9 litri di cilindrata, eroga una potenza massima di 720 cavalli. La cifra, per quanto alta, non mette certo soggezione a un pilota di Formula 1 come Valtteri Bottas.

Driver come lui riescono a gestire al meglio simili dotazioni energetiche, col quadro prestazionale che ne consegue, qui rappresentato da un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.9 secondi, da 0 a 200 km/h in 7.8 secondi e da una velocità massima di 340 km/h. L’erede della F8 Tributo, battezzata 296 GTB, fa ancora meglio, pur avendo due cilindri in meno: il segno del progresso e…dell’aggiunta di un cuore elettrico, in una tela ibrida. Al momento, però, il corridore finlandese viaggia sull’altra, che sembra piacergli davvero tanto. A voi le immagini girate a Monte Carlo. Buona visione!