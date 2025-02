Stellantis: annunciate due importanti nomine in Francia e Portogallo

Stellantis ha annunciato nelle scorse ore due importanti nomine in Francia e Portogallo. La divisione Finance & Services del gruppo ha annunciato la nomina di Hélène Bouteleau a Vice CEO per il mercato francese, con decorrenza dal 1° aprile 2025. Succede a Laurent Aubineau, che ha deciso di ritirarsi dopo 38 anni di carriera in azienda, di cui 14 come CEO.

Hélène Bouteleau, entrata a far parte dell’azienda 25 anni fa, ha ricoperto diverse posizioni chiave nella gestione, finanza, vendite e marketing. Nel 2021 è stata nominata Vicedirettrice Generale della struttura captive dell’azienda, operativa dal 2023 con il nome di Stellantis Financial Services Europe & South America. Questa entità copre tutti i marchi Stellantis in queste regioni. In questa veste, Hélène Bouteleau è stata membro del consiglio di amministrazione di diverse entità di Stellantis Financial Services.

“Hélène Bouteleau ha una comprovata esperienza nel promuovere la crescita, la redditività e l’innovazione all’interno di Stellantis Financial Services e dell’azienda. “Potrà utilizzare la sua competenza e leadership per rafforzare Stellantis Finance & Services e consolidare la nostra partnership con la rete di concessionari in Francia”, ha commentato Alexandre Sorel, CEO di Stellantis Financial Services Europe & South America. “Ringraziamo sinceramente Laurent Aubineau per i suoi anni di leadership dedicata, le preziose partnership che ha instaurato e il suo eccezionale contributo ai nostri successi. Gli auguriamo il meglio per il futuro. »

A partire dal 1° marzo 2025, Múcio Brasileiro assumerà l’incarico di Direttore del Centro di produzione Stellantis Mangualde, sostituendo Christian Teixeira, che assumerà nuovi ruoli all’interno del gruppo Stellantis, come Direttore dello stabilimento di Hordain (Francia).

Múcio Brasileiro si è laureato in Ingegneria Meccanica presso l’Università di Pernambuco (Brasile) e in Ingegneria dell’Autoveicolo presso il Politecnico di Torino (Italia). Con 11 anni di esperienza professionale, Múcio ricopre la carica di Direttore della fabbrica CMA (Componenti e moduli per autoveicoli) presso il complesso industriale Stellantis di Goiana, in Brasile, da marzo 2023, avendo precedentemente assunto diverse responsabilità nel settore automobilistico. Múcio Brasileiro riferirà a Costin Seydoux, a capo del Cluster LCV (veicoli commerciali leggeri), l’entità che integra l’unità produttiva di Mangualde, insieme ad altri stabilimenti della regione europea.