Leapmotor da febbraio inizia a vendere i modelli T03 e C10 in Polonia

Leapmotor International, una joint venture tra Stellantis e Leapmotor (51/49) focalizzata sull’aumento delle vendite globali di veicoli elettrici cinesi tecnologicamente avanzati e convenienti (NEV – New Energy Vehicle ) al di fuori della Cina, è in dirittura d’arrivo per il lancio delle vendite sul mercato polacco, previsto per febbraio di quest’anno. Le prime unità sono già in viaggio verso gli showroom.

Leapmotor offrirà le sue auto elettriche ad alte prestazioni e convenienti tramite concessionari selezionati del marchio Stellantis

Leapmotor offrirà le sue auto elettriche ad alte prestazioni e convenienti tramite concessionari selezionati del marchio Stellantis nelle seguenti città: Białystok, Bydgoszcz, Cracovia, Poznań, Stettino, Varsavia. L’elenco delle sedi previste verrà ulteriormente ampliato nella prima metà di quest’anno. per ottenere punti concessionari aggiuntivi.

Leapmotor inizierà le vendite offrendo ai clienti polacchi due modelli elettrici: il T03 e il C10, che garantiscono una mobilità sicura, tecnologicamente avanzata e conveniente. La Leapmotor T03 è un’auto compatta a cinque porte del segmento A, con interni spaziosi come quelli del segmento B e un’autonomia di 265 km (WLTP). La C10 è un SUV del segmento D che offre un’autonomia di 420 km secondo il ciclo WLTP, i più elevati standard di sicurezza, nonché un’esperienza d’uso intelligente e il massimo livello di comfort. Il C10 si basa sull’architettura tecnologica LEAP 3.0 di Leapmotor, che presenta l’architettura elettronica centralizzata integrata leader del settore, la tecnologia Cell-to-Chassis (CTC) e l’Intelligent Cockpit di punta.

Entrambi i modelli Leapmotor offrono tecnologie all’avanguardia e alti livelli di prestazioni, efficienza, sicurezza e autonomia a prezzi accessibili, grazie alle solide capacità ingegneristiche interne e all’integrazione verticale della casa automobilistica cinese. L’introduzione delle automobili a marchio Leapmotor sul mercato polacco integra e amplia il portafoglio dei marchi Stellantis già disponibili in Polonia, consentendo così di soddisfare pienamente le esigenze dei clienti e le fasce di prezzo, competendo al contempo con l’offerta dei marchi automobilistici cinesi.

La strategia di espansione Leapmotor International continua la sua crescita costante, concentrandosi sull’incremento e l’espansione delle vendite di prodotti tecnologicamente avanzati e convenienti al di fuori della Cina. Nei prossimi tre anni, Leapmotor intende lanciare almeno un modello all’anno.