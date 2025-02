Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova Fiat Pandina a febbraio 2025

La nuova Fiat Pandina è la futura generazione del celebre modello di Fiat, che come sappiamo è stato confermato nelle scorse settimane da Stellantis. La vettura arriverà nel corso del 2030 e verrà prodotta sempre a Pomigliano nello stesso stabilimento in cui viene prodotta la versione attuale. La vettura continuerà dunque ad esistere nella gamma di Fiat nonostante l’avvento di Fiat Grande Panda che dunque avrà una via propria che prescinderà dalle sorti dell’attuale Panda che forse verrà ribattezzata Fiat Pandina per distinguerla maggiormente dal nuovo crossover di segmento B presentato ufficialmente lo scorso 11 luglio a Torino e arrivato finalmente sul mercato in Italia con l’apertura degli ordini lo scorso 28 gennaio.

Ecco cosa sappiamo fino ad oggi a proposito della nuova Fiat Pandina il cui debutto dovrebbe avvenire nel corso del 2030

Nuova Fiat Pandina sarà realizzata su una nuova piattaforma. Al momento non è ancora chiaro se si tratterà della Smart car di Fiat Grande Panda, della STLA Small o di un’altra piattaforma non ancora lanciata. Di certo non sarà più quella attuale. Non è ancora chiaro al momento se la gamma di motori sarà composto da sole versioni elettriche o se ci sarà ancora spazio per qualche termica. Non escludiamo che alla fine almeno una versione ibrida possa anche esserci visto e considerato che l’Unione Europea pensa di prorograre la presenza sul mercato degli ibridi plug-in anche dopo il 2035.

Per quanto riguarda il design della nuova Fiat Pandina, le dimensioni potrebbero rimanere quelle attuali mentre lo stile esterno sarà adeguato in maniera da renderlo più simile a quello di Fiat Grande Panda e delle altre auto che faranno parte della medesima gamma tra cui Giga Panda e Panda Fastback.

Qui vi mostriamo un paio di render che ipotizzano come l’auto potrebbe cambiare ma si tratta di render di alcuni anni fa ed è probabile che il futuro modello possa essere abbastanza diverso nello stile rispetto a queste ipotesi che comunque rimangono interessanti.