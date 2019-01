Charles Leclerc: Marcus Ericsson si augura che il suo ex compagno faccia un figurone in Ferrari

l’ex compagno di squadra di Charles Leclerc alla Sauber nella scorsa stagione, Marcus Ericsson, ha detto di sperare che la giovane promessa monegasca dia una lezione a tutti in Ferrari rendendo la vita complicata al tetra campione del mondo Sebastian Vettel. Il futuro pilota di IndyCar con la scuderia Schmidt Peterson Motorsports, ha detto che sarà molto interessante a seguire le orme del suo ex compagno di squadra nella sua nuova avventura con il team di Maranello e crede che se il giovane ex compagno mostrerà la sua bravura questo potrà portare benefici anche per lui.

“Sarò molto interessato a seguire Charles Leclerc con la Ferrari, penso che possa fare molto bene l’anno prossimo e, naturalmente, se farà bene, ciò si rifletterà su di me, quindi spero che prenda tutti a calci in culo! ” ha dichiarato l’ex pilota di Alfa Romeo Sauber al portale web Crash.net. Quando è stato chiesto allo svedese se il monegasco riuscirà a mettere in imbarazzo Sebastian Vettel è stato molto chiaro: ” Penso di sì, sarà interessante vedere come si evolverà questa sfida ma penso che andrà bene”. Marcus Ericsson tra l’altro non è l’unico a pensare che Leclerc farà bene già a partire dal prossimo campionato. Anche Esteban Ocon ha dichiarato di essere sicuro che il monegasco cercherà di porre fine al dominio di Mercedes e lotterà per il Campionato piloti.

“Penso che Charles Leclerc combatterà per il titolo l’anno prossimo, almeno, questa per me non sarebbe una sorpresa, so che è molto talentuoso fin dal primo giorno ed è uno dei ragazzi più veloci in pista e penso senza dubbio che lo dimostrerà l’anno prossimo “, ha commentato. Un altro dei volti importanti della categoria, Ross Brawn, ha recentemente dichiarato che Leclerc sarà un avversario meno comodo di Kimi Raikkonen. Il dirigente della Fia ha detto che è pronto a scommettere sul talento e sull’abilità del monegasco.