Stellantis: Audrey Moore riceve il premio What Drives Her Trailblazer

Gli organizzatori del Chicago Auto Show, in collaborazione con A Girls Guide to Cars e Women in Automotive, hanno conferito ad Audrey Moore di Stellantis, vicepresidente e ingegnere capo dei programmi berline nordamericani, il premio What Drives Her Trailblazer Award durante un evento tenutosi durante l’anteprima per i media del Chicago Auto Show 2025, giovedì 6 febbraio.

Giunto all’ottavo anno, l’evento di networking, la tavola rotonda e il programma di premiazione What Drives Her presso il McCormick Place di Chicago riuniscono donne influenti nel settore automobilistico e premiano le donne che stanno cambiando il settore automobilistico dall’interno e le sostenitrici che contribuiscono a realizzare il cambiamento.

Audrey Moore ha ricoperto vari ruoli durante i suoi 25 anni di carriera presso Stellantis, tra cui quello di ingegnere capo per la nuovissima gamma multi-energia Dodge Charger, che include la Dodge Charger Daytona R/T e la Dodge Charger Daytona Scat Pack da 670 cavalli, la muscle car più veloce e potente al mondo e la prima muscle car elettrica al mondo. Moore sta anche guidando lo sviluppo dei modelli Dodge Charger Daytona a quattro porte che arriveranno negli Stati Uniti nella prima metà del 2025. La Dodge Charger Sixpack HO da 550 cavalli e la Dodge Charger Sixpack SO da 420 cavalli, alimentate dal motore Hurricane Twin Turbo da 3,0 litri, arriveranno nelle concessionarie statunitensi nella seconda metà del 2025. Moore ha anche lavorato a una varietà di programmi Jeep SUV.

“Il ruolo dell’ingegnere capo in un marchio come Dodge o Jeep è di fondamentale importanza, ma vedere una donna come Audrey Moore in quel ruolo apre gli occhi a legioni di giovani donne che credono di potercela fare anche loro”, ha affermato Scotty Reiss, fondatrice di A Girls Guide to Cars. “E questa è la missione di What Drives Her, riconoscere le donne che stanno tracciando la strada in questo settore in modo che altre donne possano seguirle”.

Il premio What Drives Her Trailblazer Award onora una donna nel settore automobilistico che si è distinta per il suo empowerment degli altri, l’abbattimento delle barriere che consentono ad altri di seguire, la ricerca di ruoli o lavori non tradizionali, la leadership e l’assunzione di ruoli aggiuntivi, come la guida di un gruppo di risorse per i dipendenti o di un programma di tutoraggio. Oltre al premio Trailblazer, i riconoscimenti What Drives Her vengono assegnati nelle categorie Automotive Ally, Best Retailer e Best In Craft Automotive Media.