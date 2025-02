Stellantis participa da Show Rural Coopavel 2025 con Fiat, Jeep e Ram

Stellantis partecipa allo Show Rural Coopavel 2025 per esporre il portafoglio di prodotti legati all’agroalimentare dei marchi Fiat, Jeep e Ram. La fiera è considerata una delle più grandi del settore in America Latina e giunge alla sua 37ª edizione, accogliendo il pubblico dal 10 al 14 febbraio nella città di Cascavel, nel Paraná.

Allo Show Rural Coopavel 2025 protagonista Stellantis e suoi brand

Leader dell’intero mercato, compresi i pick-up, Fiat porterà all’evento diverse versioni della Strada – veicolo che ha concluso l’anno scorso e ha iniziato il 2025 come il più venduto in Brasile – accompagnata da Toro e Titano. Insieme, i pick-up garantiscono al marchio una quota del 43% del segmento.

Altri prodotti legati al business agricolo di Stellantis sono i veicoli commerciali leggeri: Fiat esporrà la sua linea Professional con Fiorino, Ducato e Scudo, veicoli che si inseriscono in un segmento in cui il marchio è anch’esso un riferimento, con una quota di mercato superiore al 36% lo scorso anno. Completa l’offerta Fiat in fiera la Fastback ibrida, al suo primo debutto in fiera nel segmento, e le sue altre versioni, oltre a Pulse, Argo, Mobi e Cronos, che rafforzano la versatilità della gamma del marchio.

Anche i SUV rientrano tra i prodotti di Stellantis desiderati dai clienti del settore agricolo e, per questo, Jeep, punto di riferimento in questo segmento in Brasile e nel mondo, partecipa alla fiera con i suoi prodotti iconici. Il marchio ha iniziato l’anno con una nota positiva, essendo quello che ha registrato la maggiore crescita in termini di quota di mercato a gennaio, e non poteva lasciare fuori dal salone la Compass, che è leader tra i SUV di medie dimensioni da 8 anni consecutivi e ha iniziato il 2025 tra le dieci auto più vendute nel Paese.

Completano il catalogo dei prodotti Jeep presenti all’evento Commander e la Renegade, che lo scorso anno hanno ricevuto le nuove versioni, rispettivamente Blackhawk e Willys, e che saranno esposte al pubblico. Tutti i modelli fanno parte della gamma nazionale Jeep e sono dotati di una garanzia di 5 anni.

Sinonimo di pick-up, il brand americano di Stellantis Ram partecipa allo Show Rural Coopavel 2025 con l’intero portafoglio prodotti. La Rampage, che ha cambiato lo status del marchio sul mercato e ha permesso di chiudere l’anno scorso con la migliore performance dal suo arrivo in Brasile, sarà esposta nelle versioni R/T, Rebel e nel Big Horn 2.2 Turbodiesel da 200 CV, lanciato di recente, che partecipa alla sua prima fiera agricola. Il pick-up sarà accompagnato da altre opzioni nella gamma Ram, come il nuovo 1500 e le linee Heavy Duty 2500 e 3500. La Fiera Rurale Coopavel è alla sua 37ª edizione e riunisce circa 400 mila visitatori nella città di Cascavel, nel Paraná, generando un volume d’affari di oltre 6,1 miliardi di R$