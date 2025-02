Stellantis inizia nel migliore dei modi il suo 2025 in Austria

Stellantis Austria con i suoi marchi iconici Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Opel e Peugeot può trarre vantaggio direttamente dai risultati positivi della seconda metà del 2024 e iniziare il nuovo anno con forza. Il gruppo nel complesso ha registrato un incremento del 31 per cento, attestandosi a 2.281 unità (autovetture + veicoli commerciali leggeri). Ciò rappresenta una quota di mercato complessiva del 10 per cento, ovvero più 1,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Stellantis: in Austria a gennaio aumento del 31 per cento delle immatricolazioni di auto nuove

Peugeot continua il suo rapido successo anche a gennaio: i nuovi modelli Peugeot 3008 e 5008 continuano a riscuotere grande successo. A gennaio, il marchio ha aumentato le sue vendite del 53 per cento, arrivando a 731 unità, raggiungendo una quota di mercato complessiva del 3,2 per cento, con un incremento di 0,8 punti percentuali.

Sempre a proposito di Stellantis, a gennaio Opel ha stupito con un aumento delle vendite del 51,5 percento a 609 unità e una quota di mercato del 2,7 per cento, con un incremento di 0,7 punti percentuali. La nuova Opel Grandland è ora disponibile in tutto il Paese. La nuova Opel Mokka arriverà negli showroom a partire da febbraio, mentre la nuova Opel Frontera sarà disponibile in primavera. Con questa gamma SUV ampliata, Opel punta sulle più recenti tecnologie di propulsione ibrida ed elettrica.

Citroën è riuscita ad aumentare le sue vendite del 38 percento, arrivando a 452 unità a gennaio. La nuova Citroën C3 è disponibile ovunque e presto saranno lanciati i nuovi modelli Citroën C3 Aircross, C4 e C4 X, che rappresenteranno pietre miliari in fatto di mobilità comoda e accessibile. Alfa Romeo parte con un incremento del 33,8 per cento, mentre Jeep aumenta le sue vendite del 7,4 per cento.

La divisione veicoli commerciali Stellantis Pro One, con i marchi Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot, è riuscita a mantenere lo slancio anche a gennaio, dopo un dicembre positivo, e a crescere notevolmente. Con un incremento del 52,3 per cento, i quattro marchi di veicoli commerciali hanno registrato una quota di mercato cumulativa dei veicoli commerciali del 27 per cento, con Citroën in aumento dell’11,1 per cento, Fiat Professional del 32,7 per cento, Opel del 56 per cento e Peugeot del 124 per cento.

Stellantis Austria è quindi leader di mercato nel settore dei veicoli commerciali leggeri per la sesta volta consecutiva. Più di un veicolo commerciale su quattro consegnato a gennaio proviene da uno dei quattro marchi iconici di veicoli commerciali.

Markus Wildeis, amministratore delegato di Stellantis Austria, ha affermato: “Possiamo basarci direttamente sullo sviluppo degli ultimi mesi e dimostrare che Stellantis in Austria continua a rafforzarsi a gennaio e sta superando il mercato. Siamo ben posizionati e vogliamo continuare a crescere, anche se la situazione economica non è facile e l’inflazione sta di nuovo aumentando. I nostri marchi continuano la loro forte offensiva di modelli e quest’anno lanceranno 28 nuovi modelli”.

“FIAT ha appena presentato in Austria la nuova Grande Panda e ha registrato un incremento dei contratti di vendita pari a +85 per cento rispetto all’anno precedente. Arrivano sul mercato i primi veicoli del nuovo marchio Leapmotor, che danno ulteriore impulso all’elettromobilità. 2025. In Austria disponiamo di una flotta di circa un milione di veicoli del marchio Stellantis. Molti di essi devono essere sostituiti rapidamente; ciò rappresenta un grande potenziale e offre grandi opportunità sia per i nostri partner di vendita e assistenza che per noi”.