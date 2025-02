Stellantis: lo stabilimento di Luton chiuderà entro giugno

Stellantis ha confermato ad Autocar che inizierà la chiusura dello stabilimento Vauxhall di Luton a partire da aprile, con la cessazione completa della produzione prevista entro giugno. La decisione di chiudere la storica fabbrica di veicoli commerciali era già stata annunciata nel novembre 2024, nell’ambito di una riorganizzazione che prevede il trasferimento di tutte le attività Vauxhall nel Regno Unito allo stabilimento di Ellesmere Port. La produzione dei modelli trasferiti inizierà nel sito del Merseyside a partire da ottobre.

In una dichiarazione ufficiale, Stellantis ha precisato che la produzione a Luton terminerà nel secondo trimestre del 2025, lasciando spazio a un periodo di transizione in cui verranno trasferiti macchinari e know-how produttivo. La realizzazione della nuova gamma di veicoli commerciali leggeri elettrici di medie dimensioni (eK0) inizierà a Ellesmere Port nel quarto trimestre del 2026.

Secondo un rapporto della BBC, la chiusura dello stabilimento potrebbe avvenire già ad aprile, anche se Stellantis non ha confermato ufficialmente questa data. La decisione arriva pochi mesi dopo che l’ex CEO del gruppo, Carlos Tavares, aveva sollevato preoccupazioni sul mandato ZEV (Zero Emission Vehicle) del governo britannico. Tavares aveva criticato l’obbligo di vendita di un numero crescente di veicoli elettrici senza adeguati incentivi per i consumatori, sottolineando come questa politica stesse mettendo a rischio la sostenibilità economica del settore automobilistico, già in difficoltà a causa del calo della domanda di auto elettriche.

Ha affermato che spostare tutte le operazioni in un’unica base avrebbe “consolidato” l’impronta manifatturiera di Stellantis nel Regno Unito. Ha aggiunto che questa decisione avrebbe “potenzialmente contribuito a una maggiore efficienza produttiva”, cosa che l’azienda ha affermato le avrebbe anche consentito di soddisfare gli obiettivi sempre più rigorosi del mandato ZEV, che quest’anno saliranno al 26%.

Da aprile, tutti i macchinari di Luton saranno trasferiti a Ellesmere Port, dove saranno spesi più di 50 milioni di sterline per aggiornarli e far fronte al carico di lavoro extra. Lo scorso anno, il sito del Merseyside ha iniziato a produrre veicoli elettrici dopo un aggiornamento da 100 milioni di sterline. La decisione di chiudere Luton ha messo a rischio 1100 posti di lavoro, con solo poche centinaia di ruoli che saranno sicuramente trasferiti a Ellesmere Port, ha detto Stellantis. È stata avviata una consultazione per i lavoratori interessati, con coloro che non sono stati in grado di trasferirsi a cui è stata offerta una riqualificazione o potenzialmente posti di lavoro presso aziende vicine.

Dopo l’annuncio di novembre, i dirigenti sindacali hanno chiesto a Stellantis di tornare indietro sulla sua decisione , presa solo pochi giorni prima delle sconcertanti dimissioni di Tavares. Unite ha definito la decisione di chiusura “un ultimo esempio della strategia fallimentare di Tavares” e ha affermato che “deve essere fermata mentre l’azienda intraprende la ricerca di un nuovo CEO e di una nuova direzione”. In risposta, Stellantis si è impegnata a “proseguire i progetti in corso che sono già stati comunicati” sotto la guida del presidente John Elkann e di un comitato esecutivo ad interim.