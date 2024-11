Stellantis propone piano di investimenti da 50 milioni per il suo stabilimento di Ellesmere Port

Stellantis ha annunciato oggi l’avvio di una consultazione con i suoi dipendenti e i partner sindacali su una proposta per consolidare la sua produzione di veicoli commerciali leggeri (LCV) nel Regno Unito per creare un hub per veicoli completamente elettrici e sostenibili presso il suo sito di Ellesmere Port nel Cheshire attraverso un investimento di 50 milioni di sterline.

I nuovi investimenti di Stellantis mirano a migliorare la missione di Ellesmere Port come stabilimento di produzione di massa sostenibile

La proposta, presentata nel contesto del mandato ZEV del Regno Unito, contribuirà potenzialmente a una maggiore efficienza produttiva, inclusa la produzione aggiuntiva di LCV elettrici a batteria di medie dimensioni K0*, e sosterrà l’ambizione della Società di diventare il produttore di LCV n. 1 a livello mondiale. Ellesmere Port è proposto come nuovo hub LCV completamente elettrico del Regno Unito per sfruttare l’esperienza dei dipendenti del Regno Unito sulla nuova linea, l’impronta del sito e la vicinanza al Green Automotive Hub situato presso gli adiacenti moli Queen Elizabeth II Eastham e il centro di distribuzione ricambi Stellantis UK di 59.500 m² di recente costruzione.

Nel 2021, Stellantis ha investito 100 milioni di sterline a Ellesmere Port per trasformare la struttura in una produzione di LCV elettrici a batteria, rendendola il primo impianto dedicato ai veicoli elettrici a batteria a livello mondiale per Stellantis. Oggi, è il primo e unico impianto di produzione di soli EV in volume nel Regno Unito che costruisce la piccola gamma di LCV dell’azienda di Citroën ë-Berlingo, Vauxhall Combo Electric, Opel Combo Electric, Peugeot E-Partner e Fiat E-Doblo.

La società ha trasformato lo stabilimento di Ellesmere Port con una nuova carrozzeria, un assemblaggio generale potenziato, una compressione dell’area del sito e la creazione di un assemblaggio di pacchi batteria in loco. Inoltre, c’è ulteriore supporto per abilitare un percorso verso la neutralità carbonica per lo stabilimento entro la fine di questo decennio e l’impianto mira a essere autosufficiente al 100% per l’elettricità.

Mentre rafforza Ellesmere Port come hub sostenibile per LCV nel Regno Unito con il trasferimento delle operazioni di Luton, Stellantis rimane impegnata ad agire in modo responsabile nei confronti dei suoi dipendenti a Luton e, se la proposta aziendale verrà approvata, offrirà supporto per il trasferimento per facilitare i dipendenti che desiderano trasferirsi nel sito di Ellesmere Port con un pacchetto interessante, dove verranno creati centinaia di posti di lavoro permanenti.

Un supporto lavorativo completo dedicato, comprese opportunità di riqualificazione, per tutti i dipendenti interessati sarà implementato anche nell’area molto attiva di Luton, a solo un miglio dall’aeroporto internazionale. Allo stesso tempo, Stellantis collaborerà con il governo locale e i datori di lavoro locali per identificare nuove opportunità di lavoro nell’area di Luton per i dipendenti Stellantis che potrebbero essere interessati da questa proposta se andasse avanti.

Stellantis intende continuare a essere leader del mercato britannico dei veicoli commerciali leggeri elettrici, con oltre 32.000 veicoli già venduti nel Paese dal lancio, e continuerà a essere l’unico produttore di volumi di veicoli commerciali leggeri nel Regno Unito.

La proposta di ottimizzazione dell’impronta produttiva di veicoli commerciali leggeri nel Regno Unito e i nuovi investimenti nel Paese sostengono l’ambizione di Stellantis Pro One di diventare il produttore di veicoli commerciali leggeri numero 1 al mondo e Stellantis, che si impegna a diventare un’azienda a zero emissioni di carbonio entro il 2038, in tutti gli ambiti, con una compensazione percentuale a una sola cifra delle emissioni rimanenti.