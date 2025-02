Alfa Romeo registra in Francia il miglior inizio di anno dal 2012

Alfa Romeo Junior conferma l’ottimo debutto in Francia con 488 immatricolazioni nel solo mese di gennaio 2025, di cui il 26 per cento nelle versioni Elettrica e Veloce. L’accelerazione continuerà nelle prossime settimane grazie al 32 per cento degli ordini registrati a gennaio per i veicoli elettrici. All’inizio di quest’anno, Alfa Romeo Junior è leader del mercato francese per le vendite ai privati ​​nel segmento B-SUV Premium. Il SUV compatto Junior è leader nelle vendite ai privati ​​anche nel segmento delle motorizzazioni ibride e 100 per cento elettriche.

Con un incremento delle immatricolazioni del 69% Alfa Romeo ha registrato la migliore performance di inizio anno dal 2012

Alain Descat, Direttore della casa automobilistica del Biscione in Francia ha dichiarato: “Gli Open Days di gennaio hanno raggiunto risultati che la casa milanese non registrava da tempo. L’Alfa Romeo Junior era un modello atteso dagli Alfisti e il passaparola funziona alla perfezione per attrarre nuovi clienti alla ricerca di un’auto desiderabile e competitiva rispetto alla concorrenza. Il livello del portafoglio ordini consente di prevedere un primo semestre molto positivo, con l’arrivo anche di altri nuovi prodotti. »

Nelle prossime settimane, Alfa Romeo Junior sarà disponibile anche nella versione Ibrida Q4, con motore ibrido composto da un’unità a benzina e due motori elettrici con trazione integrale. Alfa Romeo Junior, Tonale, Giulia e Stelvio beneficeranno di una nuova edizione limitata Intensa, caratterizzata da raffinati contrasti cromatici con tonalità storiche e tocchi dorati, oltre che da materiali nobili.

Dunque buone notizie dalla Francia per lo storico marchio milanese che spera di vivere un 2025 da vero protagonista in quello che rimane uno dei mercati auto più importanti di tutto il vecchio continente.