Leapmotor inizia il 2025 guadagnando terreno nel mercato delle auto elettriche in Spagna

Leapmotor inizia l’anno con ottimismo, supportata dai risultati commerciali di gennaio. Il marchio di Stellantis continua a crescere nel mercato spagnolo, raggiungendo il miglior dato di penetrazione mensile dal suo lancio: il 2,1 per cento delle autovetture elettriche vendute nel mercato auto della Spagna. Un’impresa non da poco per un marchio appena affermato nel Paese.

A gennaio 2025, Leapmotor ha raggiunto la sua migliore quota di mercato mensile fino ad oggi in Spagna

Per modello, la T03 è in testa alle vendite di Leapmotor, con 83 immatricolazioni a gennaio. Per quanto riguarda il SUV C10, a gennaio ne sono state immatricolate 22 unità, consolidando la sua posizione nel segmento dei SUV elettrici D in Spagna.

Con Leapmotor T03 la mobilità urbana cambia rotta con un veicolo attraente e spazioso, con 265 km di autonomia, che in città può arrivare fino a 395 km. Questa affascinante vettura ha una sorprendente architettura degli interni che consente un’ottimizzazione dello spazio che si può trovare solo nei modelli di segmenti superiori.

Con un esterno solido e robusto, il Leapmotor C10 è un SUV imponente, che cattura l’attenzione per il suo design e il suo assetto su strada. Gli interni non fanno eccezione, con finiture e materiali studiati nei minimi dettagli e, soprattutto, un arsenale tecnologico impressionante, evidente nel cruscotto digitale e nel touch screen centrale, che consente di offrire i massimi livelli di comfort e sicurezza.

Dunque per il marchio cinese che è entrato a far parte di Stellantis da qualche tempo sicuramente una buona notizia dalla Spagna uno dei mercati auto più importanti del nostro continente.