Anne Abboud nominata responsabile della Business Unit Stellantis Pro One

Stellantis ha annunciato che Anne Abboud ha assunto la responsabilità della divisione veicoli commerciali Stellantis Pro One. Anne Abboud porta con sé la sua vasta esperienza nel settore commerciale, avendo guidato la rete di proprietà del Gruppo PSA, allora Stellantis Group, dal 2018 al 2023. Da marzo 2023 è responsabile delle vendite presso Stellantis Pro One, un settore fondamentale delle operazioni di Stellantis, che è il leader indiscusso nel mercato dei veicoli commerciali in Europa, Medio Oriente e Sud America.

“Do il benvenuto ad Anne nel suo nuovo incarico ed esprimo piena fiducia nelle sue competenze ed esperienza”, afferma Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer, Enlarged Europe di Stellantis. “Credo fermamente che Anne, insieme a tutto il nostro team, continuerà a far crescere i nostri marchi e a garantire la massima soddisfazione per i nostri clienti professionali”.

Anne Abboud ha condiviso la sua esperienza nel settore dei veicoli commerciali, sottolineando quanto sia importante mantenere un impegno a lungo termine. “È stato amore a prima vista per me 25 anni fa, un sentimento che condivido con ogni membro del nostro team Pro One”, ha detto. Guardando al futuro, Anne ha espresso fiducia nel continuo sviluppo dei loro marchi attraverso una rete consolidata di concessionari e partner di trasformazione. Ha voluto ringraziare Xavier Peugeot per il contributo fondamentale alla creazione dell’unità aziendale Pro One di Stellantis e Jean-Philippe Imparato per averle affidato un ruolo così significativo.

Dunque per il gruppo Stellantis ancora una nomina importante in vista dell’annuncio su chi sarà il nuovo amministratore delegato al posto di Carlos Tavares che si è dimesso alla fine dello scorso anno. La nomina avverrà entro il prossimo mese di giugno.