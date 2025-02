Peugeot eletta “Automobile Brand – Consumer’s Choice” per il 12° anno consecutivo

Leader del mercato automobilistico portoghese per quattro anni consecutivi, Peugeot entra nel 2025 con la stessa ambizione, avendo chiuso il mese di gennaio come leader del mercato totale (VP+LCV), del mercato dei veicoli passeggeri (VP) e dei veicoli commerciali leggeri ( LCV), secondo i dati ACAP. Con un totale di 1.932 immatricolazioni, il brand di Stellantis è stato il marchio più venduto nel mercato totale dei veicoli passeggeri e dei veicoli commerciali leggeri portoghese, avendo ottenuto una quota dell’11,7%, in un mercato in calo dell’8,4% rispetto allo stesso mese del 2024.

Peugeot premiato nello studio condotto da Consumer Choice, il principale ente sistema di valutazione da parte dei consumatori in Portogallo

Peugeot ha superato la concorrenza anche nel mercato dei veicoli passeggeri, con un volume totale di 1.420 auto vendute e una quota di mercato del 9,8%. Nel mercato dei veicoli commerciali leggeri, la casa del Leone ha venduto 512 unità e ha chiuso il primo mese dell’anno con una quota del 24,7% , assicurando una crescita significativa se confrontata con la quota del 17,1% raggiunta a gennaio dell’anno precedente.

Oltre ad essere il marchio più venduto in Portogallo, Peugeot ha ribadito il suo status di punto di riferimento venendo eletto “Marchio automobilistico n. 1 – Scelta del consumatore” nel 2025, per il 12° anno consecutivo, nello studio condotto da Consumer Choice, il principale ente sistema di valutazione da parte dei consumatori in Portogallo.

Superando gli altri dieci marchi generalisti analizzati, Peugeot si è distinta dalla concorrenza nella media dei vari attributi analizzati, ottenendo un punteggio di 8,0 punti, oltre ad aver ottenuto il punteggio più alto nel campo “Raccomandazione”, con 8,2. Grazie a questa prestazione, il brand francese ha vinto le elezioni con un punteggio finale di 8 su 10.

Questo riconoscimento, che Peugeot rinnova da 12 anni, sottolinea il successo del marchio in Portogallo, la comprovata qualità dei modelli che vende e la crescente esperienza globale che offre ai suoi clienti. Oggi il marchio è impegnato in una strategia di elettrificazione incisiva, che abbraccia l’intera gamma di modelli, dalle autovetture ai veicoli commerciali leggeri, e offre un’esperienza di servizio di riferimento.