Stellantis inizia nel migliore dei modi il suo 2025 in Portogallo

Dopo aver guidato il mercato automobilistico in Portogallo nel 2024, Stellantis ha iniziato l’anno 2025 ancora una volta in testa. Secondo i dati ACAP ora pubblicati, a gennaio il Gruppo ha guidato il mercato portoghese in tutti i settori, sia nei veicoli passeggeri (VP) che nei veicoli commerciali leggeri (LCV), singolarmente e nel complesso.

Con un volume di 3.959 unità vendute a gennaio e una quota di mercato del 23,9%, Stellantis guida il mercato in Portogallo

Le vendite dei nove marchi del Gruppo – Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Maserati, Opel e Peugeot – hanno raggiunto le 3.959 unità, un volume che ha consentito al Gruppo di raggiungere una quota di mercato leader del 23,9%. In particolare, nel mercato dei veicoli passeggeri, Stellantis è stata leader anche con un totale di 2.836 unità vendute a gennaio, un volume che rappresenta una quota del 19,6%.

Nel mercato dei veicoli commerciali leggeri, la leadership di Stellantis si è tradotta nella consegna di 1.123 veicoli ai clienti, conquistando più della metà del mercato, con una quota impressionante del 54,2%. Oltre al fatto che praticamente un veicolo su quattro venduto sul mercato portoghese è un marchio Stellantis, la Società ha posizionato tre marchi tra i 10 più ricercati dai portoghesi a gennaio: Peugeot è stato il leader del mercato, seguito da Opel in 7a posizione e Citroën in 9° posizione.

Stellantis sta accelerando i suoi sforzi per fornire una mobilità pulita, sicura e accessibile a tutti, con un’offerta sempre più completa e all’avanguardia, in grado di soddisfare la quasi totalità delle esigenze dei clienti privati ​​e professionali. Oltre a essere leader del mercato all-energy, a gennaio il Gruppo si è distinto anche per essere leader su tutti i fronti di vendita di auto 100% elettriche in Portogallo.

Il Gruppo ha immatricolato complessivamente 1.123 veicoli elettrici a batteria a gennaio, assicurandosi una quota di mercato leader del 20,8%, 4,8 punti percentuali in più rispetto a quella raggiunta nello stesso mese dell’anno precedente. Di questo volume, 735 unità erano veicoli passeggeri, che rappresentano una quota del 20,8% e il 1° posto nella classifica delle vendite.

Stellantis continua a distinguersi come leader nel mercato dei veicoli commerciali leggeri alimentati al 100% a batteria. A gennaio ha venduto 142 furgoni elettrici, il che gli ha permesso di ottenere una quota significativa del 52,6%, ovvero più della metà dei nuovi furgoni 100% elettrici venduti in Portogallo a gennaio 2025. Questo record ha superato l’altrettanto ottimo risultato di un anno fa, quando il Gruppo si era assicurato il 46,2% del mercato.

Da segnalare anche nel settore dei Quadricicli la preferenza dei clienti portoghesi per la Citroën Ami, che la colloca al vertice del suo segmento, con oltre la metà delle vendite registrate a gennaio. Sono state 68 le nuove unità della più piccola auto 100% elettrica di Stellantis ad essere immatricolate. Si tratta di un dato che le garantisce una quota molto significativa pari al 52,7%. I risultati conseguiti da Stellantis Portugal nel primo mese dell’anno nel Paese rappresentano un ulteriore passo nell’esecuzione del piano strategico Dare Forward 2030 delineato dall’azienda.