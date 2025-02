Stellantis mantiene la sua posizione di leader nel mercato auto francese

Stellantis France è il produttore leader sul mercato per l’anno in termini di vendite, con una quota di mercato del 32,6% di autovetture + veicoli commerciali leggeri. 5 modelli nella top 10 del mercato delle autovetture (Peugeot 208, 308, 2008, 3008 e Citroën C3), con la Peugeot 208 come veicolo più venduto sul mercato francese.

Stellantis occupa il primo posto nel mercato francese delle autovetture + veicoli commerciali leggeri con una quota di mercato del 32,7%

“In un mercato altamente competitivo, Stellantis si afferma come leader nei segmenti autovetture + veicoli commerciali leggeri, consolidando così la sua prima posizione in Francia. Il marchio Peugeot si distingue in particolare per essere leader nel mercato delle autovetture e per il fatto che la Peugeot 208 si classifica al primo posto tra i veicoli più venduti in Francia. Stellantis è leader anche nel mercato dei veicoli elettrici per passeggeri, confermando il suo impegno per una mobilità sostenibile.”», afferma Xavier Duchemin, Direttore di Stellantis Francia.

A gennaio 2025, 6 marchi si distinguono per i loro risultati: Peugeot occupa il primo posto nel mercato delle autovetture con una quota di mercato del 16,8%, la Peugeot 208 riprende il primo posto tra i veicoli più venduti in Francia con una quota di mercato del 4,7%, nelle autovetture + veicoli commerciali leggeri. Citroën, con la Citroën C3, occupa il primo posto nel mercato delle autovetture con una quota di mercato del 5,4% e la Citroën ë-C3 è al secondo posto nel segmento dei veicoli elettrici, Jeep continua la sua crescita nel mercato francese con un aumento del 38% delle immatricolazioni a gennaio 2025 rispetto a gennaio 2024.

Alfa Romeo ha registrato una delle crescite mensili più elevate, con un incremento delle immatricolazioni del 69% rispetto allo scorso anno. Alfa Romeo Junior conferma l’ottimo inizio in Francia con, in particolare, il 26% delle vendite nelle versioni Elettrica e Veloce. DS Automobiles firma eleganza ed esclusività con il lancio, a gennaio, della France Edition per DS 3 e DS 7 e della Gold Line per DS 4. Questi modelli hanno riscosso un notevole successo tra i clienti: il 70% degli ordini di DS 3 riguardava la versione France Edition, il 30% la versione DS 7 e il 30% degli ordini di DS 4 riguardava la versione Gold line. Leapmotor conferma un buon inizio con le prime consegne.

A gennaio, Stellantis ha continuato a occupare il primo posto nel mercato dei veicoli commerciali leggeri con una quota di mercato del 39,4%. Il gruppo è leader anche nel segmento dei derivati per autovetture nei segmenti B e C, con una quota di mercato del 47,4%, inoltre a partire dal 2024, è numero uno nel segmento dei piccoli veicoli utilitari, con una quota di mercato del 37,5%, numero uno nel segmento dei medi veicoli utilitari con una quota di mercato del 33,3% e numero uno nel segmento dei camper.

Stellantis continua a rafforzare la sua leadership nel mercato dei veicoli 100% elettrici. Nel gennaio 2025, Stellantis si è affermata come leader di mercato nei veicoli passeggeri completamente elettrici (BEV) con una quota di mercato del 31,1%. Il marchio domina anche il segmento dei veicoli utilitari 100% elettrici con una quota del 44,8%. Tra i modelli di punta, la Citroën ë-C3 e la Peugeot E-208 si classificano nella Top 5 dei veicoli elettrici (VP+LCV). Inoltre, due modelli Stellantis si distinguono in modo particolare nei rispettivi segmenti: la Fiat 500 è leader nel segmento A e la Peugeot 2008 in quello B-SUV.