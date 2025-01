Fiat Grande Panda: “La versione con motore a benzina arriverà ma non c’è fretta” secondo il CEO

Fiat Grande Panda è finalmente arrivata in Italia ieri 28 gennaio. Abbiamo dunque saputo finalmente i prezzi ufficiali, gli allestimenti e le motorizzazioni. La vettura è stata presentata ufficialmente a Torino alla presenza del CEO di Fiat Olivier Francois e del responsabile di Fiat e Abarth per l’Europa Gaetano Thorel. E’ stato specificato che la vettura al momento è prevista in versione ibrida ed elettrica al 100 per cento. A seguire non è da escludere l’arrivo di una 4X4 che è in programma mentre è da escludere categoricamente l’arrivo di una versione a 7 posti.

Francois non esclude che alla fine la versione a benzina di Fiat Grande Panda possa arrivare anche in Europa

Il CEO di Fiat e il responsabile per l’Europa hanno poi accennato anche alla possibilità dell’arrivo di una versione con motore a benzina di Fiat Grande Panda. I due hanno detto che l’introduzione di un modello a benzina della Fiat Grande Panda, che sarà equipaggiato con un cambio manuale, è possibile. Tuttavia, non è ancora chiaro se questo modello sarà destinato esclusivamente ai mercati emergenti o se verrà eventualmente lanciato anche in altri mercati, come l’Europa.

Successivamente incalzato dalla stampa, Francois ha dichiarato che, sebbene non vi sia alcuna urgenza, c’è la possibilità che la Fiat Grande Panda a benzina arrivi anche in Europa in un futuro non troppo lontano. Questo ritardo potrebbe essere dovuto alla necessità di concentrarsi prima sulla vendita di modelli ibridi ed elettrici, in quanto le normative sulle emissioni diventano sempre più stringenti. Le case automobilistiche, infatti, devono affrontare le sfide legate alla sostenibilità e alla riduzione dell’impatto ambientale, motivo per cui le versioni ibride e elettriche sono considerate una priorità assoluta per il futuro.

Di certo l’introduzione di una simile versione di Fiat Grande Panda finirebbe per aumentare e non di poco le vendite del modello che comunque sembra essere partito davvero bene con oltre 15 mila ordini per la versione elettrica nei pochi paesi in cui è stata lanciata dallo scorso mese di ottobre.