Peugeot annuncia il suo nuovo ruolo di Principal Patron della Saatchi Gallery, una delle istituzioni d’arte contemporanea più stimate al mondo. Questa partnership nasce dall’obiettivo comune di creare un mondo migliore e celebra il 40 ° anniversario della Saatchi Gallery, che segna un momento cruciale nella sua storia. Sin dalla sua fondazione nel 1985, la Saatchi Gallery ha presentato mostre d’arte contemporanea in cui artisti emergenti hanno avuto uno spazio per esporre le loro opere.

Le mostre che hanno attinto alla collezione di Charles Saatchi hanno portato la Saatchi Gallery a diventare un’autorità riconosciuta nell’arte contemporanea a livello mondiale. Oggi, la Saatchi Gallery è un ente di beneficenza registrato che si dedica a portare il potere dell’arte a un pubblico eterogeneo con un impegno per l’accessibilità. Il suo attuale spazio di 70.000 piedi quadrati ha accolto oltre 10 milioni di visitatori, ospita migliaia di visite scolastiche ogni anno e ha oltre sei milioni di follower sui social media. Mentre la galleria celebra quattro decenni di arte contemporanea pionieristica, questa partnership si allinea perfettamente con i valori propri di Peugeot.

La Saatchi Gallery presenta progetti illuminanti e istruttivi per un pubblico eterogeneo. Allo stesso modo, Peugeot si impegna a creare un futuro migliore in cui la mobilità sostenibile sia accessibile e inclusiva, con la più ampia gamma di veicoli elettrici in Europa, stabilendo nuovi standard in termini di design, piacere di guida ed efficienza. La collaborazione arriva nel momento perfetto per questi marchi iconici, unendo l’eredità della casa francese di design audace e progresso tecnologico con l’impegno incrollabile della Saatchi Gallery per l’innovazione e la sperimentazione.

Oltre a essere il sostenitore ufficiale delle celebrazioni del 40 ° anniversario della Saatchi Gallery, il ruolo di Peugeot come Principal Patron sarà visibile sulle piattaforme fisiche e digitali della Saatchi Gallery. Dal branding in loco all’inclusione in materiali stampati e digitali, la collaborazione assicura che la casa del leone sarà in prima linea nella promozione della creatività e dell’impegno culturale. Campagne dedicate, sessioni in live streaming e concorsi esclusivi amplificheranno ulteriormente la partnership, connettendosi con il pubblico in modi innovativi e interattivi.

Parlando della partnership, Paul Foster, direttore della Saatchi Gallery, ha affermato: “Siamo entusiasti di collaborare con Peugeot come nostro principale patrono in un momento significativo della nostra storia. Il loro impegno per l’innovazione e il supporto dei talenti futuri si allinea perfettamente con la nostra missione di fornire una piattaforma per gli artisti emergenti. Questa partnership ci aiuterà a continuare a rendere l’arte contemporanea accessibile, educativa e stimolante per tutti. Insieme, non vediamo l’ora di creare esperienze che coinvolgano e si colleghino con il pubblico”.

Nicola Dobson, Amministratore delegato di Peugeot UK, ha affermato: “Come Principal Patron, la nostra azienda è onorata di supportare l’eredità della Saatchi Gallery nel promuovere creatività e innovazione e celebrare il fascino che gli artisti contemporanei portano al mondo. Il 40° anno della galleria segna un momento emozionante per celebrare quattro decenni di arte contemporanea e, insieme, puntiamo a superare i confini, ispirare nuovi pubblici, dare potere alla prossima generazione di talenti e creare un mondo con più fascino”.