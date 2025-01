Heritage Hub raggiunge risultati sorprendenti nel 2024 con un record di visite ed eventi

Si è appena concluso un anno di grandi successi per l’Heritage Hub, la meravigliosa location che ospita la preziosa collezione aziendale composta da circa 300 auto dei marchi Fiat, Abarth e Lancia, oltre a diversi modelli di Alfa Romeo, Autobianchi e Jeep. Situato all’interno dello storico stabilimento Mirafiori di Torino, lo spazio è stato aperto al pubblico nel lontano 2023 e ora è visitabile previo acquisto del biglietto online e prenotazione del giorno di preferenza.

Oltre 12.000 persone equamente divise tra italiani e stranieri hanno visitato l’Heritage Hub nel 2024, incrementando il totale dei visitatori del 10% rispetto allo scorso anno. Appassionati di auto d’epoca ed esperti del settore, turisti e tante famiglie con bambini: questo il pubblico/parterre eterogeneo che ha confermato il polo torinese come punto di riferimento internazionale per la cultura dell’automotive.

L’aspetto principale che incuriosisce maggiormente i visitatori dell’Heritage Hub è l’edificio in cui sono conservati questi modelli unici, ovvero la storica Officina 81 situata in Via Plava a Torino, uno degli stabilimenti di produzione meccanica della Fiat all’interno del distretto industriale di Mirafiori, le cui radici risalgono al 1939. Per ospitare la meravigliosa collezione aziendale, il set originale è stato accuratamente restaurato/oggetto di un accurato restauro conservativo che ne ha rispettato la natura industriale, gli storici colori verde e senape, la pavimentazione in cemento e il reticolo di pilastri metallici.

Al centro dello spazio espositivo sono esposte 64 auto d’epoca, suddivise in 8 aree tematiche: “Record e Gare”, dedicata alle protagoniste che hanno trionfato sui principali circuiti; “Concept e Fuoriserie”, auto rarissime e straordinari pezzi unici; “Archistar”, i modelli che hanno rivoluzionato l’architettura automobilistica rispettando i dogmi di produttività e funzionalità; “Eco e Sostenibile”, dove sono riunite le auto che più si sono distinte per rispetto dell’ambiente; “Piccole e Sicure”, modelli capaci di unire sicurezza e dimensioni contenute; “Segni di Stile”, auto che hanno fatto la storia del design; “Viaggi Epici”, automobili protagoniste di viaggi indimenticabili; “The Rally Era”, le pietre miliari dell’epoca d’oro delle corse su strada e fuoristrada.

Su entrambi i lati lunghi dell’edificio è esposta la restante parte della collezione, suddivisa per marchio e disposta in ordine cronologico. Sulla sinistra si trova la collezione dedicata a Fiat, Alfa Romeo e Abarth. Sulla destra, quelle dedicate a Lancia. Il fondo del padiglione è occupato da un’area riservata ai motori con una selezione di oltre trenta tra i più importanti motori prodotti dai marchi italiani del Gruppo nel corso dell’ultimo secolo o prototipi avveniristici.

Di sicuro, due suggestive mostre temporanee dedicate al 75 ° anniversario di Abarth, pietra miliare nella storia dell’automobilismo sportivo, hanno contribuito fortemente al record di visite registrate nel 2024. Inoltre, è ancora in corso la mostra temporanea “Insolite e sorprendenti Fiat”, un percorso emozionale attraverso alcuni dei modelli meno noti della lunga storia automobilistica del marchio italiano, evidenziandone la capacità di progredire in continua evoluzione. Questa esposizione è stata allestita per svilupparsi in concomitanza con la mostra MAUTO “125 Volte Fiat”, allestita per celebrare il 125 ° anniversario del celebre marchio.

Il viaggio nel tempo offerto da Heritage Hub può essere fruito attraverso una visita guidata disponibile in italiano e inglese. Inoltre, a compendio del servizio svolto dalle guide ufficiali, da oggi i visitatori potranno usufruire delle nuovissime audioguide – sempre in italiano e inglese – fruibili online tramite smartphone una volta superata la hall dell’Hub e riascoltabili in un secondo momento per rivivere tutte le emozioni infuse da questa straordinaria esperienza immersiva. Una curiosità sulle audioguide: la voce che accoglie l’Hub è quella di Roberto Giolito, Responsabile di Stellantis Heritage (Alfa Romeo, FIAT, Lancia, Abarth).

Infine, grazie alla sua natura multifunzionale, l’Heritage Hub si sta rivelando sempre più un sito attraente in grado di ospitare con successo conferenze, meeting aziendali, workshop ed eventi culturali. Nel 2024 se ne sono tenuti ben 27, con un picco di oltre 1.500 persone in un singolo evento, a dimostrazione di come le testimonianze storiche e i valori dell’industria automobilistica possano coesistere felicemente con l’intrattenimento contemporaneo.