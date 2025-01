Stellantis, responsabile per le vendite negli Stati Uniti afferma che il 2025 è l’anno di un “ritorno epocale”

Stellantis, il colosso automobilistico che unisce alcuni dei marchi più iconici della storia dell’auto a stelle e strisce, sta superando un periodo difficile e guarda al futuro con nuove ambizioni. Con la sua ampia proposta che include marchi storici europei come Fiat, Maserati, Peugeot e Citroen, l’azienda ha affrontato diversi ostacoli che hanno influito negativamente sui suoi legami con concessionari e clienti.

Sotto la guida dell’ex CEO Carlos Tavares, Stellantis ha attraversato momenti turbolenti, tra difficoltà nella gestione dell’inventario, licenziamenti tra i lavoratori delle fabbriche americane e un rinnovamento della dirigenza, mentre lanciava prodotti che non avevano incontrato il favore del pubblico americano.

Nel dicembre 2024, Tavares ha lasciato il suo incarico, cedendo il comando al presidente John Elkann e a un comitato esecutivo ad interim. Da allora, l’atmosfera all’interno dell’azienda è cambiata radicalmente, con una rinnovata energia e ottimismo che preannunciano un anno 2025 ricco di novità.

Ogni anno, la National Automobile Dealers Association (NADA) organizza una convention che raccoglie i principali attori del settore automobilistico per presentare le ultime innovazioni tecnologiche e discutere di come i concessionari possano crescere. Quest’anno, dopo un calo delle vendite pari al 15% nel 2024, Jeff Kommor, responsabile delle vendite statunitensi, ha dichiarato che il 2025 segnerà un “ritorno epocale” per Stellantis, sottolineando che ci saranno numerosi cambiamenti in arrivo a seguito del cambiamento ai vertici. “Osservateci durante l’anno,” ha affermato Kommor. “Vedrete miglioramenti tangibili, aumento delle vendite e un rinnovato slancio. I concessionari ci hanno sostenuto e noi li abbiamo supportati. Siamo sulla strada giusta per riconquistare la loro fiducia e ottimismo”.

Antonio Filosa, COO di Stellantis North America, ha avuto un ruolo determinante nella riconferma di Kommor e nella strategia di rilancio. Kommor ha enfatizzato l’importanza di un ritorno alle radici del marketing, con un focus sui prodotti nuovi e accattivanti in segmenti altamente competitivi. L’obiettivo è quello di riportare Stellantis a posizionarsi in modo forte sul mercato, esplorando nuove opportunità legate ai gruppi propulsori e migliorando la qualità complessiva.

Un punto cruciale che Kommor ha sottolineato riguarda il marketing di livello “Tier 2”. Questo livello di marketing, che si concentra sulle campagne regionali gestite dai gruppi di concessionari, è stato trascurato negli anni passati ma si sta rivelando fondamentale. A differenza delle grandi campagne nazionali di livello 1, il marketing di livello 2 consente una connessione diretta con i mercati locali, migliorando la capacità di attrarre acquirenti specifici e di promuovere caratteristiche e accessori particolari dei veicoli.

Dodge, intanto, ha lanciato il programma “Badassador”, pensato per coinvolgere influencer e creatori di contenuti come veri e propri ambasciatori del marchio. Questi “Badassador” avranno il compito di rappresentare Dodge in eventi di rilevanza, come saloni dell’auto, lanci di nuovi modelli e gare di NHRA, ottenendo accesso VIP, merchandise esclusivo e visibilità sui social media.