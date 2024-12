Stellantis: disaccordi sulle relazioni con concessionari, fornitori, sindacati e governi hanno influito sull’addio di Tavares

Un dirigente senior di Stellantis ha recentemente suggerito che le dimissioni del CEO Carlos Tavares potrebbero essere dovute a disaccordi con il consiglio di amministrazione riguardo alle strategie aziendali a breve termine e al modo di gestire i rapporti con le parti esterne, come concessionari, fornitori, sindacati e governi. Doug Ostermann, direttore finanziario, ha spiegato che le divergenze riguardavano le azioni da intraprendere per bilanciare gli obiettivi a breve termine con i benefici a lungo termine. Ha anche sottolineato la necessità di ricostruire la fiducia con gli stakeholder dopo le dimissioni del CEO.

Stellantis: disaccordi sulle relazioni con fornitori, sindacati, governi e rivenditori alla base dell’addio di Tavares

“Penso che oggi ci sia un forte desiderio tra il team dirigenziale di lavorare davvero su questo (ricostruire la fiducia), e ci vorrà del tempo, ma credo che sia un’area che volevamo affrontare in modo piuttosto diretto”, ha affermato Ostermann, che ha assunto l’incarico di CFO in ottobre durante un precedente rimpasto dirigenziale dopo essere stato direttore operativo dell’azienda in Cina.

Tavares aveva da tempo adottato un approccio duro con gruppi esterni come fornitori e rivenditori, soprattutto quando si trattava di tagliare i costi. Il 66enne avrebbe dovuto ritirarsi alla scadenza del suo contratto all’inizio del 2026, ma alla fine se ne è andato prima a causa delle opinioni divergenti con il consiglio. Questa settimana Stellantis ha esposto un piano per trovare il suo sostituto nei prossimi mesi e ha nominato un comitato guidato dal presidente John Elkann per gestire l’azienda nel frattempo.

I problemi nel mercato statunitense, tra cui l’elevato livello di inventari di Chrysler, Dodge, Jeep e Ram, hanno influenzato negativamente le performance della casa automobilistica quest’anno. Tuttavia, Ostermann ha affermato che il piano di recupero è in anticipo rispetto ai tempi previsti. Ha confermato le previsioni finanziarie aggiornate per il 2024, che includono un margine di reddito operativo rettificato di almeno il 5,5%, rispetto alla precedente previsione di una riduzione a doppia cifra. L’azienda ha già superato l’obiettivo di ridurre le scorte sotto le 330.000 unità entro la fine dell’anno, con circa 310.000 unità a fine novembre, grazie a incentivi, aggiustamenti dei prezzi e sospensioni di produzione in diverse fabbriche statunitensi.

“Dobbiamo essere in grado di mostrare al settore e alla comunità degli investitori di cosa è realmente capace la nostra attività”, ha detto Ostermann. “E certamente quest’anno non è rappresentativo di ciò”. Il CFO ha anche riconosciuto che molte delle sfide dell’azienda quest’anno potrebbero essere attribuite sia alle lacune nella sua gamma di prodotti (“siamo rimasti a secco in alcuni segmenti chiave e opportunistici”), sia ai prezzi dei veicoli che erano di $ 2.000-$ 3.000 superiori a quelli dei concorrenti.

Entrambi i problemi vengono affrontati, ha detto, anche se alcune soluzioni richiederanno un po’ di tempo per concretizzarsi. Un sostituto per la Jeep Cherokee, che è stata interrotta l’anno scorso e ha riempito a lungo il segmento dei SUV di medie dimensioni molto popolare, sta arrivando e includerà una variante ibrida, ma non arriverà prima della metà del 2025, ad esempio. Ostermann ha affermato che Stellantis si sta preparando a tariffe potenzialmente più elevate sotto la futura amministrazione di Donald Trump, dato che la casa automobilistica produce circa il 40% dei suoi prodotti in Canada e Messico. Trump ha recentemente minacciato tariffe del 25% sulle merci importate dai due paesi.