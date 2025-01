Stellantis batte il record di esportazioni brasiliane nel 2024

Stellantis ha chiuso il 2024 celebrando nuovi record storici nel mercato automobilistico sudamericano. Oltre a consolidare la propria leadership nel volume delle vendite e a raggiungere numeri impressionanti nella produzione di veicoli in Sud America, l’azienda ha registrato il più alto volume di esportazioni in Brasile dalla sua creazione, nel 2021.

Lo scorso anno più di 116mila veicoli prodotti da Stellantis in Brasile sono stati destinati all’esportazione

In totale, tra gennaio e dicembre dello scorso anno sono stati esportati più di 116 mila veicoli, con una crescita significativa del 94% negli ultimi quattro anni. Rispetto al 2023, le esportazioni di Stellantis dal Brasile sono aumentate di circa il 17%.

“L’aumento della domanda internazionale e l’ottima accettazione dei veicoli prodotti dai nostri stabilimenti in Brasile dimostrano la competitività dei modelli Stellantis e la qualità del processo produttivo. È un risultato che dovrebbe essere celebrato da tutto il team Stellantis nel Paese”, afferma Emanuele Cappellano, presidente di Stellantis per il Sud America.

Tutti gli stabilimenti Stellantis in Brasile hanno contribuito all’andamento positivo delle esportazioni nel 2024. Il Betim Automotive Hub, a Minas Gerais, ha registrato più di 57 mila veicoli spediti lo scorso anno, con un incremento di circa l’8% rispetto al 2023. Già lo stabilimento di Porto Real, a Rio de Janeiro, ha esportato più di 20 mila unità nel 2024, con una crescita del 18% rispetto all’anno precedente.

L’evento più importante dell’anno è stato il Goiana Automotive Hub, a Pernambuco, che ha raggiunto la soglia di 37 mila veicoli esportati nel 2024, il volume più grande della sua storia. Questo risultato rappresenta una crescita del 35% delle spedizioni effettuate attraverso il Porto di Suape, rispetto al 2023.

“Questa eccellente performance riflette la strategia di Stellantis di espandere il portafoglio di modelli esportati dall’Hub di Goiana. Nel 2024, la Jeep Commander iniziò ad essere spedita in Messico, insieme alla Jeep Renegade e alla Compass. Questi modelli, oltre ai pick-up Fiat Toro e Ram Rampage, vengono esportati anche nei mercati del Sud America e dei Caraibi. Inoltre, nell’ultimo trimestre dell’anno, abbiamo ulteriormente ampliato la nostra presenza internazionale con l’avvio delle esportazioni verso l’Ecuador, rafforzando le nostre operazioni nella regione”, sottolinea Matias Merino, vicepresidente Supply Chain per il Sud America.

Attualmente, gli stabilimenti Stellantis in Brasile concentrano le loro esportazioni in 20 paesi, con particolare attenzione a Messico, Argentina e Uruguay, che sono consolidati come i principali mercati di importazione. I veicoli più esportati nel 2024 sono stati: Fiat Strada (26.034), Jeep Renegade (13.223), Jeep Compass (10.621), Fiat Fiorino (8.827), Fiat Pulse (8.799), Fiat Mobi (6.559), Ram Rampage (5.864), Fiat Toro (5.730 unità) e Fiat Fastback (5.184).