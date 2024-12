Stellantis raggiunge il traguardo dei mille crash test effettuati presso il Safety Center di Betim

A dicembre Stellantis ha raggiunto il traguardo dei mille crash test effettuati presso il Safety Center, uno dei più moderni centri di crash test dell’emisfero sud. Situato presso il complesso automobilistico Stellantis de Betim, a Minas Gerais, lo spazio è stato progettato per garantire le necessarie certificazioni legali e tecniche per tutti i progetti sviluppati e applicati per i marchi dell’azienda, riaffermando il proprio impegno nell’offrire ai clienti prodotti con le massime prestazioni in termini di sicurezza dei veicoli.

Il Centro Stellantis è uno dei più moderni centri dedicati alla sicurezza dei veicoli nell’emisfero sud

“Il Safety Center è oggi uno dei centri di crash test più moderni dell’azienda e l’impegno verso il Sud America Il traguardo di mille test effettuati a Betim riflette il nostro impegno verso l’innovazione, la tecnologia e, soprattutto, verso le persone e i consumatori. La combinazione di questi fattori ha permesso a Stellantis di anticipare il futuro dei consumatori, offrendo modernità, prestazioni e sicurezza”, sottolinea Emanuele Cappellano, presidente di Stellantis per il Sud America.

“Il nostro obiettivo è offrire ai clienti prodotti che offrano il massimo livello di prestazioni in termini di sicurezza dei veicoli. Per raggiungere questo obiettivo, effettuiamo più di 200 test all’anno a Betim. L’intero processo è condotto con il rigore richiesto dagli standard globali. Durante le simulazioni di impatto, tutti i progetti sviluppati per i marchi Stellantis devono soddisfare pienamente i requisiti stabiliti dagli standard internazionali, senza margine di errore”, afferma Márcio Tonani, vicepresidente senior degli Stellantis Technical Engineering Centers per il Nord America Sud.

Il crash test è sviluppato in due fasi dal team specializzato del Safety Center, che conta più di 50 ingegneri. Nella prima fase, che precede l’incidente, viene effettuata un’analisi dettagliata di tutti gli aspetti legati alla sicurezza del veicolo. Questa fase comprende procedure come la rimozione dei fluidi dal veicolo, le misurazioni statiche, l’installazione di sensori, la verniciatura di aree specifiche per l’analisi dell’impatto e la configurazione delle telecamere incaricate di registrare accuratamente gli effetti sul veicolo e sui manichini, bambole antropomorfe che simulano le risposte del corpo umano in situazioni di impatto.

Nella seconda fase, dopo l’impatto, tutti i dati generati durante il test vengono registrati e valutati approfonditamente. Questo processo è essenziale per garantire l’accuratezza e la coerenza dei risultati, che seguono rigorosi standard globali di sicurezza dei veicoli, che garantiscono l’idoneità e l’affidabilità del processo. Dalla preparazione dettagliata del veicolo all’analisi finale dei risultati, ogni crash test richiede più di 250 ore di lavoro specializzato, riflettendo l’impegno di Stellantis per l’eccellenza e la sicurezza in tutti i suoi prodotti.

Installato nel 2019 presso lo Stellantis Automotive Hub di Betim, il Safety Center ha portato nella regione il 100% di autonomia tecnologica, consentendole di soddisfare tutte le fasi di sviluppo di nuovi veicoli. Il centro si occupa della progettazione, sviluppo e test di veicoli di livello mondiale in Sud America, con un elevato livello di qualità ed eccellenza.

Il complesso ha una superficie di 7.600 m² e una pista di 130 metri, con la capacità di effettuare prove di impatto su veicoli fino a 4 tonnellate di peso. È stato sviluppato per effettuare prove di impatto frontale, posteriore e laterale contro barriere rigide e deformabili, con prove standard internazionali, che coprono tutte le omologazioni. Inoltre, i test fisici effettuati sul posto valutano non solo la struttura delle vetture, ma anche i sistemi di ritenuta, come cinture di sicurezza e airbag, replicando un’ampia varietà di scenari di incidente.

Nel corso di cinque anni, il Centro Sicurezza ha ricevuto numerose innovazioni tecnologiche per elevare gli standard di sicurezza dei veicoli. Nel 2023 è stato aperto il Dummies Certification Laboratory, sviluppato dal team globale di Stellantis in Brasile per certificare i manichini utilizzati nei crash test di più alto livello nella regione.

Il nuovo laboratorio svolge un ruolo chiave nel testare individualmente ogni parte dei manichini. Le bambole antropomorfe sono dotate di circa 50 sensori posizionati strategicamente, che consentono un’analisi precisa di come reagisce il corpo umano in diversi tipi di incidenti.