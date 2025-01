UFC-Que Choisir porta Stellantis in tribunale per gli airbag Takata

Nuove polemiche colpiscono Stellantis, questa volta a causa di un reclamo presentato dall’UFC-Que Choisir in merito agli airbag Takata difettosi installati su Citroën C3 e DS3. L’associazione dei consumatori francese accusa l’azienda di pratiche commerciali ingannevoli, inganno aggravato e persino di aver messo deliberatamente in pericolo la vita delle persone.

Airbag Takata: anche UFC-Que Choisir porta in tribunale Stellantis

Secondo l’associazione, la gestione dello scandalo da parte di Stellantis è stata caratterizzata da “zone grigie persistenti” e da un approccio “caotico”, con ritardi e incongruenze che avrebbero aggravato la situazione. Questi problemi hanno spinto l’UFC-Que Choisir a chiedere l’intervento della Procura di Versailles per far luce sulla vicenda.

La denuncia evidenzia anche una gestione tardiva e disomogenea dei richiami in Francia. Nonostante i richiami siano stati avviati all’estero già nel maggio 2023, dopo che si erano verificati diversi decessi, l’associazione ritiene che l’azienda non abbia agito con sufficiente tempestività per proteggere i consumatori.

L’associazione UFC-Que Choisir ha richiesto l’apertura di un’inchiesta parlamentare in Francia per indagare a fondo sulle responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nello scandalo degli airbag Takata difettosi. Questa iniziativa potrebbe estendersi anche all’Italia, dove si stima che siano coinvolte centinaia di migliaia di veicoli, tra cui le Citroën C3 e DS3. Inoltre, vi è il sospetto che un caso mortale attribuibile a un airbag difettoso possa essersi verificato proprio nel nostro Paese.

Il futuro di questa vicenda legata agli airbag Takata resta incerto, ma continueremo a fornire aggiornamenti su ogni sviluppo. Nel frattempo, Stellantis si trova ad affrontare un’altra crisi, quella legata ai motori PureTech 1.2, che sta generando malcontento tra i clienti. Molti di loro chiedono soluzioni rapide, tra cui rimborsi semplificati, per porre rimedio ai problemi tecnici che hanno compromesso la loro esperienza di guida. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito nel corso dei prossimi giorni.