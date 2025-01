Stellantis Pro One amplia la gamma di furgoni compatti con un nuovo allestimento

Stellantis Pro One ha ampliato la sua gamma di furgoni compatti con l’introduzione di un nuovo livello di allestimento in risposta alla domanda dei clienti. L’allestimento “Plus” si basa sulle generose specifiche di serie dell’allestimento base, con nuove funzionalità che offrono maggiore connettività e praticità.

Stellantis Pro One introduce un nuovo livello di allestimento di fascia media nella sua gamma di furgoni compatti

Tra le funzionalità aggiuntive offerte con l’allestimento Plus c’è un sistema di infotainment migliorato. Al posto della postazione standard per smartphone, c’è un touchscreen da 10 pollici con Apple CarPlay/Android Auto wireless e riconoscimento vocale naturale. Inoltre, il singolo passeggero e la paratia solida sono sostituiti da un sedile a panca a tre posti con una paratia passante, che offre maggiore praticità e aumenta il volume di carico fino a 4,4 m3. C’è anche un freno di stazionamento elettrico su tutte le versioni per una maggiore facilità d’uso.

Questa dotazione si aggiunge alle dotazioni standard incluse nell’allestimento base, che comprendono aria condizionata, sedile del conducente regolabile in sei posizioni con regolazione lombare, specchietti retrovisori riscaldabili e regolabili elettricamente, cruise control con limitatore di velocità e comandi audio al volante.

Tutti i marchi di Stellantis Pro One offrono un’ampia gamma di funzioni di sicurezza e assistenza alla guida, tra cui sensori di parcheggio posteriori, assistenza al mantenimento della corsia, assistenza intelligente della velocità, avviso di attenzione del conducente, fari automatici con assistenza abbaglianti e sistema avanzato di frenata di emergenza. Entrambe le versioni diesel ed elettrica dei furgoni compatti sono disponibili in due lunghezze e nella versione Crew Van a cinque posti.

Tutte le versioni sono disponibili anche con una scelta di propulsori diesel ed elettrici. Dotate di una batteria da 52 kWh e di un motore elettrico da 136 CV (100 kW), le versioni elettriche possono percorrere fino a 213 miglia con una singola carica (ciclo combinato WLTP) e possono essere ricaricate dallo 0 all’80% in 30 minuti presso una stazione di ricarica pubblica da 100 kW.

Le versioni elettriche dei veicoli di Stellantis Pro One offrono fino a 4,4 metri cubi di spazio di stivaggio (lo stesso delle versioni con motore a combustione interna), un carico utile migliore della categoria di 781 kg e un’impressionante capacità di traino (frenata) di 750 kg.

I clienti di Stellantis Pro One che optano per un modello diesel possono scegliere tra le versioni da 100 CV e 130 CV di un motore turbo a quattro cilindri da 1,5 litri. L’allestimento Plus è disponibile esclusivamente con la versione da 100 CV abbinata a un cambio manuale a sei marce, mentre la versione più potente da 130 CV è disponibile esclusivamente con un cambio automatico a otto marce.