Stellantis leader di mercato nel 2024 dei veicoli commerciali leggeri in Germania

Grande successo per Stellantis Pro One: per la prima volta dalla fondazione di Stellantis, i marchi riuniti sotto l’egida della business unit cross-brand per i veicoli commerciali leggeri hanno conquistato nel 2024 il primo posto sul mercato tedesco. Un totale di circa 67.300 veicoli commerciali leggeri di nuova immatricolazione – quasi un quinto in più rispetto al 2023 – rappresentano una quota di mercato del 23,6%, con un aumento di quasi 2,1 punti percentuali.

Numero uno per la prima volta: Stellantis di mercato nel 2024 nei veicoli commerciali leggeri

La forza trainante di questo storico risultato è stata la casa automobilistica tedesca di Stellantis, Opel, che in alcuni mesi del 2024 ha registrato addirittura quote di mercato a due cifre. Nel corso dell’anno, 26.100 veicoli commerciali leggeri (+40%) hanno avuto il fulmine sulla calandra; Ciò significa una quota di mercato pari al 9,2%. Citroën ha venduto quasi 12.300 veicoli commerciali leggeri, con un incremento del 45%, e Peugeot ha totalizzato quasi 10.700 immatricolazioni (+29,4%). Anche i due marchi francesi hanno aumentato significativamente la loro quota di mercato.

Quando si tratta di veicoli ricreazionali, Stellantis è stata ancora una volta il numero uno indiscusso nel 2024. Secondo i dati interni preliminari, più della metà di tutti i camper immatricolati in Germania provenivano da Stellantis Pro One. Il più venduto è stato ancora una volta il Fiat Ducato, le cui immatricolazioni di circa 25.600 veicoli nei primi undici mesi dello scorso anno sono state del 30,9% in più rispetto allo stesso periodo del 2023.

“Le ottime prestazioni nei veicoli commerciali leggeri sono state una delle garanzie di successo per gli ottimi risultati di vendita di Stellantis in Germania nel 2024 ”, ha affermato Thomas Steffens, direttore di Stellantis Pro One in Germania. “Grazie all’ampio portafoglio di prodotti, i nostri marchi hanno sempre la soluzione giusta per tutte le esigenze dei clienti: questo è un punto di forza della nostra impostazione cross-brand, di cui vogliamo beneficiare anche quest’anno ed espandere la nostra forte posizione sul mercato.”