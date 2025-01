Stellantis guida il mercato sudamericano per il quarto anno consecutivo e infrange diversi record nel 2024

Stellantis conclude un altro anno consolidando la sua posizione di rilievo nel mercato sudamericano, guidando le vendite e la transizione verso una mobilità sicura, sostenibile e conveniente. L’azienda, che questo mese compie quattro anni di attività, celebra numerosi successi, tra cui la leadership assoluta tra le automobili e i veicoli commerciali leggeri nei principali mercati del Sud America da quando ha iniziato le sue attività.

Stellantis ha immatricolato più di 916mila veicoli e ha raggiunto nel periodo una quota di mercato nella regione del 22,9%

Da gennaio a dicembre 2024, Stellantis ha raggiunto una quota del 22,9% nel mercato sudamericano, superando la soglia dei 916 mila veicoli venduti, con un incremento di 37.502 unità rispetto allo stesso periodo del 2023. Nel solo mese di dicembre l’azienda ha registrato oltre 77 mila veicoli, guadagnando una quota di mercato del 21% nella regione.

Anche in Brasile i risultati sono stati impressionanti. Stellantis mantiene la leadership nel mercato nazionale con oltre 734mila veicoli immatricolati nell’anno, che rappresentano un incremento di 47.394 unità rispetto al 2023 e garantiscono una quota del 29,4% sul totale delle vendite del periodo. Nel mese di dicembre sono stati venduti 68,7mila veicoli, corrispondenti al 28,1% della quota di mercato nel Paese. Nel mercato argentino, Stellantis ha registrato più di 116mila unità vendute nel corso del 2024, con una quota di mercato del 29,7%, posizionando l’azienda come il più grande produttore di veicoli in Argentina.

Nel 2024, oltre alla leadership di mercato, Stellantis ha celebrato anche diversi record nella regione. Alla fine dell’anno l’azienda raggiunse il numero di produzione più alto della sua storia, con oltre 90mila veicoli prodotti. Inoltre, durante il periodo, tutti gli stabilimenti Stellantis nella regione hanno raggiunto numeri significativi in ​​termini di volume di produzione.

Altro record registrato sono stati gli investimenti annunciati da Stellantis, che lasciano intravedere un futuro ancora più promettente. L’anno scorso, la società ha confermato un contributo di 32 miliardi di R$ al Sud America tra il 2025 e il 2030, il più grande investimento nella storia dell’industria automobilistica brasiliana e sudamericana. I valori annunciati guideranno il lancio di 40 nuovi prodotti e 8 propulsori, nonché lo sviluppo di nuove tecnologie bio-ibride, tecnologie innovative di decarbonizzazione lungo l’intera filiera automobilistica e nuove opportunità di business strategico

Nell’ultimo anno, il marchio ha raggiunto una quota di mercato del 20,9% e 521.289 unità immatricolate, il che rappresenta un aumento di 45mila unità rispetto all’anno precedente, con un vantaggio di oltre 118 mila vetture rispetto al secondo posto. Strada chiude l’anno con 144.690 unità vendute e una quota del 5,8%, in aumento di 0,3 pp rispetto al 2023. Tra i 10 veicoli più venduti nel Paese nel 2024, l’Argo guadagna tre posizioni e chiude il periodo al quinto posto, con 91.144 unità e una quota di mercato del 3,7%. Mobi, infine, occupa il nono posto, con 67.390 veicoli venduti e il 2,7% del mercato.

A dicembre anche Fiat si è assicurata il primo posto, con una quota di mercato del 20,5% e oltre 50.160 unità immatricolate. Tra i modelli, Fiat Strada ha guidato il mercato con 16.235 unità e una quota del 6,6%, mentre l’Argo ha raggiunto l’ottavo posto con 7.057 unità e una quota del 2,9%.

Jeep continua ad essere un riferimento tra i SUV e celebra, per un altro anno, la leadership di Compass tra i veicoli di medie dimensioni. Il modello festeggia così otto anni consecutivi al primo posto in questa categoria, con più di 50 mila unità vendute e una quota di mercato del 27,8% nel 2024.

Compass e Commander, sommate le immatricolazioni, garantiscono a Jeep la leadership anche nei segmenti dei SUV medi e grandi con 66.986 unità e una quota di segmento del 21,4% nel 2024. La Renegade ha garantito un incremento delle vendite del 14% rispetto all’anno precedente, completando le oltre 53 mila unità immatricolate nell’anno.

Sempre a proposito di Stellantis nel 2024 sono state vendute circa 30mila unità, con un aumento del 74% rispetto al 2023, fino ad allora l’anno di maggior successo di Ram nel Paese. Inoltre, la fine dell’anno è stata un record per il marchio, con dicembre che ha presentato vendite in aumento del 12,6%. andamento rispetto a novembre. L’anno scorso, Rampage ha superato la soglia delle 30 mila unità vendute dal suo lancio in Brasile. Solo nel 2024 sono state vendute più di 23.600 unità, con un incremento del 174% rispetto al totale venduto nel 2023.