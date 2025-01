Stellantis donerà 1 milione di dollari per l’insediamento di Trump

Stellantis ha annunciato che contribuirà con 1 milione di dollari all’inaugurazione del presidente eletto Donald Trump, come confermato lunedì da un portavoce dell’azienda. Questo contributo si allinea con quelli già confermati dalle altre due principali case automobilistiche di Detroit, Ford Motor Co. e General Motors Co., che avevano precedentemente dichiarato di donare la stessa cifra per i festeggiamenti previsti per il 20 gennaio a Washington, DC.

Questa decisione segna un’inversione di rotta significativa per Stellantis, che in passato, sotto la sua precedente denominazione Fiat Chrysler Automobiles, non aveva partecipato alle donazioni per le inaugurazioni presidenziali di Joe Biden nel 2021 né di Donald Trump nel 2017. La mossa riflette una nuova strategia dell’azienda, che riconosce l’importanza del mercato statunitense.

Antonio Filosa, responsabile delle operazioni di Stellantis North America e del marchio Jeep, ha dichiarato che gli Stati Uniti rappresentano il mercato più grande per la compagnia, e qualsiasi decisione presa dalla nuova amministrazione sarà affrontata con prontezza. Filosa ha anche sottolineato che Stellantis sta concentrando i suoi sforzi per risollevare le sue performance negli Stati Uniti, dopo una flessione del 15% nelle vendite nel 2024. In particolare, l’azienda sta promuovendo leader interni con una maggiore conoscenza delle preferenze dei consumatori americani, e sta lavorando per ripristinare e migliorare le relazioni con i concessionari, i fornitori e altri partner che erano stati danneggiati durante la gestione dell’ex CEO Carlos Tavares.

Lui e Tim Kuniskis, CEO del marchio Ram Trucks di Stellantis, hanno in programma di partecipare all’inaugurazione del 20 gennaio. “Posso dirvi che, dopo tutti gli anni in cui sono stato coinvolto in questo, troviamo sempre un modo per lavorare con l’amministrazione”, ha detto Kuniskis, che ha lavorato per più di tre decenni con l’azienda prima del suo recente ritorno. “Questo business è molto importante per la nostra economia”.

Stellantis è stata attaccata direttamente da Trump durante la sua campagna del 2024 quando, secondo un rapporto della Reuters, ha minacciato di imporre una tariffa del 100% sulla casa automobilistica se avesse trasferito posti di lavoro dagli Stati Uniti al Messico. Stellantis non è l’unica casa automobilistica a rompere con le decisioni passate sulle donazioni per l’inaugurazione. Toyota Motor Corp., la casa automobilistica con più vendite negli Stati Uniti e nel mondo, ha promesso 1 milione di dollari. Inoltre, non ha contribuito alle precedenti inaugurazioni di Biden o Trump. Anche gli impegni assunti da Ford e GM rappresentano entrambi un aumento rispetto agli importi passati.

L’industria automobilistica è stata un argomento di discussione comune per il presidente eletto repubblicano durante la sua campagna di successo del 2024 in Michigan. Trump ha giurato di eliminare le severe emissioni allo scarico che ha etichettato come obblighi per i veicoli elettrici, imporre tariffe nel tentativo di riportare più posti di lavoro nel settore automobilistico negli Stati Uniti da altri paesi e rendere gli interessi sui prestiti per auto completamente deducibili dalle tasse.